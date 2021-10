Andrea Llosa felicita a Dayanita: “Tú eres más papá que muchos hombres”

Andrea elogió el valor de Dayanita. (foto: Instagram)

Andrea Llosa recordó el difícil momento que vivió Dayanita, actriz cómica del programa JB en ATV, en el set de Andrea, donde descubrió que no era el padre de un niño de 10 años tras someterse a una prueba de ADN.

Durante una entrevista para Día D, la conductora de televisión contó que Dayanita no estaba segura de aparecer en el programa, ya que temía sacar a la luz su caso debido a las críticas de la sociedad.

“En un momento ella no quiso entrar. Para ella ha sido una presión muy fuerte también, pero las ganas y estas dudas que la atormentaban de saber si era papá o no era papá, al final la llevaron a pararse en el set y enfrentarse a todo lo que significa esta sociedad”, explicó.

Asimismo, Andrea Llosa elogió a Dayanita por ser lo suficientemente valiente para someterse a un examen de ADN y conocer los resultados en televisión nacional, ya que estaba muy segura que sí era el padre del pequeño.

“ Tú eres más papá que muchos hombres que no les interesa saber la verdad , que viven felices sabiendo que pueden tener un hijo en la calle, muriéndose de hambre, y ella no, ella quería darle lo mejor”, fue el mensaje de Andrea para Dayanita.

Por otro lado, parte del elenco de JB en ATV hablaron con el dominical para apoyar a Dayanita en estos duros momentos de su vida. Fátima Segovia, Gabriela Serpa y Caroline Cawen le mandaron sus mejores deseos.

“Me pongo a pensar qué duro que es que toda la vida pienses que alguien es tu hijo, te encariñes, que por más que no lo haya tenido cerca, ella ya tenía ese sentimiento que era su hijo”, dijo Fátima Segovia.

QUIERE LO MEJOR PARA EL NIÑO

En entrevista con Día D, Dayanita se mostró afectada tras conocer que no era el padre del niño. Pese a no ser su hijo biológico, su mayor preocupación es que no tenga una buena calidad de vida en Pucallpa.

“Me preocupa un montón que tenga que pasar lo mismo que yo he pasado, trabajar desde que era pequeño. Los niños no tienen la culpa de nada. Yo quiero que él estudie, sea algo en la vida, y demuestre a todo el mundo que puede. Yo no puedo estar así”, expresó con lágrimas en los ojos.

Dayanita no aguantó las lágrimas. (Foto: Captura ATV)

Recordemos que Dayanita ha comentado en varias oportunidades que no tuvo una infancia fácil, debido a los problemas económicos en casa y a las agresiones transfobicas de su padre.

Por el momento, Pamela Gómez ha aceptado que Dayanita visite al niño, ya que ambos se guardan un inmenso cariño.

“Lo único que pido es que no me dejen de dejarlo ver, así no sea mi hijo, siempre voy a tener un recuerdo de él”, le solicitó Dayanita antes de abrazarla.

LO APOYARÁ EN SU EDUCACIÓN

Dayanita se presentó en el set de Magaly Medina para asegurar que siempre le brindará todo el apoyo que necesite al niño que creía su hijo, pues lo quiere como si fuera suyo.

“No he conversado bien ese tema con la mamá, pero de mi parte esta apoyarlo siempre, más que todo en la educación. En algún momento yo no terminé mis estudios, y no fue porque yo no quise, porque mi mamá quería que yo termine y sea el mejor, pero si yo no terminé, quiero que al menos él sea alguien en la vida”, sostuvo.

Asimismo, Dayanita dejó en claro que el cariño que siente por el niño de 10 años es profundo, por lo que le gustaría estar siempre presente en su vida, más aún sabiendo que él le llama papá.

“En mi caso yo siempre voy a tener en mente eso. Yo me comprometo apoyarlo a él y a la familia. No lo hago solo por estar en televisión”, comentó la actriz cómica, quien espera recibir la aceptación de la madre del menor.

