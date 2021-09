Dayanita: ¿Cuánto rating hizo el programa de Andrea Llosa con su resultado de ADN?

Dayanita no es el padre de un menor de 10 años. Conoce cómo le fue en el rating a Andrea Llosa con este caso. (Foto: Instagram)

¡Ya se conoce la verdad! Andrea Llosa tuvo en su programa a Dayanita para saber la verdad sobre su presunta paternidad. Tras años de intriga, la actriz cómica descubrió finalmente que no era el padre de un pequeño de 10 años.

Luego de descubrir la verdad, la integrante de JB en ATV no pudo evitar romper en llanto al pensar que el hijo no era suyo; sin embargo, dejó en claro que para ella lo seguirá siendo a pesar que no sea su progenitor.

“Discúlpame por tanta insistencia. No creas que me quitan un peso de encima porque me han dicho que no es mi hijo. Yo estoy feliz, primero por haber aclarado todo esto, pero siempre lo voy a tener en mi corazón, siempre lo voy a llevar presente a donde me vaya porque, para mí, ha sido mi hijo ”, dijo.

Pese a la intriga que generaba saber la verdad, el espacio conducido por Andrea Llosa no se convirtió en el programa más visto del miércoles por la noche. Fue la novela Luz de luna de América Televisión la que lideró la preferencia de los televidentes.

Cabe precisar que también compitió en el mismo horario con La Voz Senior. La producción de ATV alcanzó 13,2 , mientras que Luz de luna tuvo 19,8 puntos. Por su parte el reality de canto de Latina solo logró 9 puntos.

DAYANITA NO DESEA QUE SE BURLEN DEL RESULTADO NEGATIVO DE SU PRUEBA DE ADN

Dayanita se pronunció luego de conocer que no era el padre del niño de 10 años. La actriz cómica le pidió al público respeto para ella y el menor de edad, quien no tiene la culpa de los problemas de los mayores.

“Lo quiero mucho, amo a mi familia, a mi mamá. (Hay) padres que les llega altamente buscar la paternidad de sus hijos o viven felices sin tener algún tipo de carga, pero para mí no ha sido fácil. No quiero ser la burla de nadie ni tampoco que se burlen del niño. Nadie tiene derecho a burlarse de nada”, precisó.

MAGALY MEDINA ENVÍA MENSAJE A DAYANITA TRAS ENTERARSE RESULTADO DE LA PRUEBA DE ADN

Magaly Medina decidió pronunciarse tras enterarse que el niño de 10 años que pensaba Dayanita que era su hijo, finalmente no lo era. La conductora de televisión le mandó un mensaje de aliento a la actriz cómica.

“Creo que cuando alguien considera hijo a una criatura, haya nacido de su vientre, sea parte de sus genes, sangre de su sangre o no, cuando uno lo considera aquí en el corazón, ese niño va a ser siempre tu hijo porque es tan cierto que padre no es el biológico, sino el que cría y da amor y protección... Así es la vida, nos da lecciones y aprendemos”, señaló la ‘Urraca’.

MAGALY MEDINA ASEGURA QUE IDEA DE HACER PRUEBA DE ADN A DAYANITA NACIÓ EN SU PROGRAMA

La conductora de Magaly Tv: La firme no pudo ocultar su molestia al saber que Andrea Llosa logró convencer a Dayanita para que sea su programa el que tome el caso. Según la ‘Urraca’, fue su espacio donde nació dicha idea y hasta ella se había comprometido a viajar.

“Al día siguiente, por cosas que no comentaré en este programa, fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá, cuando ya se había tirado la toalla. Así es la televisión, no siempre la competencia está afuera, a veces también está en la casa y se arrebatan las cosas”, señaló.