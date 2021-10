Freddie, la leyenda: espectáculo musical presentado por el Ballet Municipal de Lima es inspirado en la vida del Líder de Queen

Evento que podrás disfrutar en La Cúpula de las Artes en el Jockey Plaza.(FOTO: Instagram/@balletmunicipaldelima)

El Ballet Municipal de Lima ha preparado un espectáculo llamado Freddie, la leyenda. Un musical basado en la vida del líder de la banda de rock británica, Freddie Mercury y que se llevará a cabo este 01, 02 y 03 de octubre en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza.

Este show que se dará de manera presencial, llevará al público a recordar las canciones más emblemáticas de Queen como Radio Gaga, Save Me, Love Of My Life, Somebody to Love, entre otros grandes éxitos así como su romance con Mary Austin y todo su legado musical.

El evento también cuenta con la coproducción de Cast Espectáculos y está bajo la dirección artística de Manuel Rodríguez y Lorena R. Vera. La coreografía estará a cargo del uruguayo Gastón Curbelo.

El director coreográfico señaló que es un espectáculo que incluye cantantes en vivo y que con esta puesta en escena quieren reflejar los distintos momentos que ha vivido el cantante a lo largo de su vida.

“Contamos la vida, los amores, los excesos, las parejas que él ha tenido. Estamos muy contentos de poder regresar al teatro y de la mano de la cúpula “, señaló el coreógrafo uruguayo para las cámaras de Tv Perú.

Asimismo, Pedro Ibáñez, bailarín y protagonista de este tributo, señaló que no solo es interpretar al músico como artista sino que es un arduo trabajo sentir y expresar cada sentimiento vivido en las diferentes situaciones que pasó Mercury.

“Meterse en la piel de Freddy Mercuri es totalmente un reto, es un icono pero más allá del artista que ya todos conocen, lo más importante es meterse en su emoción, en su vida privada, el detrás de lo que vivió, cómo amo, la enfermedad, todas las vivencias humanas”, expresó el bailarín.

Por otro lado, Cuerbelo señaló que se están cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, desde el aforo hasta el uso obligatorio de la doble mascarilla, pasando por las pruebas de descarte para cada integrante y los separadores de acrílico en los asientos.

Cabe resaltar que junto a Ibáñez, estará en el protagónico, Solange Villacorta, primera bailarina del Ballet Municipal de Lima. Las entradas podrás adquirirlas en la página web de la cúpula de las artes y podrás disfrutar del show desde las 8:00 p.m.

¿QUIÉN FUE FREDDIE MERCURY?

Nació el 5 de septiembre de 1946 en Londres. Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury fue un cantante, compositor, pianista y guitarrista conocido por haber sido vocalista de la banda de rock británica Queen. Perteneció a la banda hasta los años 80 que decidió lanzar su carrera como solista publicando dos álbumes Mr. Bad Guy en 1985 y Barcelona en 1988.

El 22 de noviembre de 1991, tras varias apariciones del cantante que reflejaban un problema de salud, Mercury llamó al manager de Queen para discutir un asunto público y decidieron anunciar que el músico padecía de sida.

Lamentablemente, al día siguiente del anuncio, Mercury falleció de una bronconeumonía complicada por el sida a las edad de 45 años. Fue incinerado y se rumorea que sus cenizas fueron esparcidas por Mary Austin, expareja del artista con quien después mantuvo una amistad puesto que Freddie se declaró homosexual a principios de los años setenta.

