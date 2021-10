John Lennon: banda de rock peruana dará concierto presencial para celebrar el cumpleaños del recordado fundador de The Beatle

Jóvenes peruanos ofrecerán concierto en vivo por el cumpleaños de John Lennon. (FOTO: Facebook/ John Lennon)

La banda nacional Un Día En La Vida, celebrará el cumpleaños número 81 del recordado Beatle con un concierto de manera presencial en el teatro Canout el próximo sábado 09 de octubre. Noticia que fue anunciada a través de su Facebook oficial y cuyo evento está disponible para todas las edades.

“Nuestro querido John Lennon no merecía pasar otro cumpleaños sin la compañía de sus fieles seguidores peruanos. Porque ustedes lo pidieron, volvemos a los escenarios con más ganas que nunca para cantar a todo pulmón, las canciones que quedaron grabadas en nuestros corazones por siempre”, se puede leer en la publicación de la promoción del evento.

El evento “Happy Birthday John Lennon” será el retorno de la banda tributo a los escenarios pues se realizará con público en vivo después de casi dos años de estar sin pisar tablas debido a la Covid-19. “Se viene una muy emotiva celebración por partida doble, luego de casi dos años esperando este gran reencuentro. Si eres un verdadero beatlemaniaco, asegura tu entrada ya!”, agregaron a su descripción en la red social.

Los integrantes de Un Día En La Vida, liderada por Edmundo Delgado, no dudaron en festejar el cumpleaños del icónico cantante de The Beatles señalando que temas como Come Together, Imagine, She Loves You, Strawberry Fields, Let It Be, entre otras, serán parte del espectáculo que iniciará a las 9:00 p.m

Un show de dos horas que te remontará a al año 1960 cuando se inició la banda británica más famosa de todos los tiempos. Asimismo, los arduos ensayos y el vestuario en escena han mantenido con éxito a la banda tributo considerada como el único espectáculo Beatle más esperado por los beatlemaniacos.

“Hemos sobrevivido a esta terrible pandemia y ahora estamos muy emocionados de volver a reencontrarnos con el público para cantar las canciones que nos unen, será una experiencia única, como siempre. Volvemos a los escenarios con más ganas que nunca para cantar a todo pulmón, las canciones que quedaron grabadas en nuestros corazones por siempre. Si eres un verdadero beatlemaniaco, asegura tu entrada ya”, expresó e invitó a los fanáticos a asistir, el director Edmundo Delgado.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Para cumplir con los protocolos sanitarios y garantizar la seguridad de los asistentes, el evento ha compartido la siguiente información.

- Los asientos estarán distribuidos en pares y estos a su vez están separados unos de otros por dos asientos bloqueados.

- El ingreso será por orden de llegada para acomodar de manera más fluida al público. Las puertas se abrirán a partir de las 8:00 p.m.

- Todos los espectadores pasarán por control de temperatura, desinfección de manos y calzado, el uso de doble mascarilla será obligatorios y se prohíbe el ingreso de alimentos y bebidas dentro del teatro.

Por otro lado, se podrá adquirir las entras en la boletería del teatro desde las 3:00 p.m. Sin embargo, se recomienda comprar las entradas en la plataforma web Entrada Ya para evitar cualquier retraso. Cabe resaltar que los menores de 18 años deberán ir acompañados de un adulto.

¿QUIÉN FUE JOHN LENNON?

Nació el 09 de octubre de 1940 y fue un músico, cantautor, productor, activista y actor inglés que llegó a la fama por ser uno de los 4 miembros fundadores de la banda de rock The Beatles, quien fue reconocida como la más exitosa comercialmente durante la década de 1960.

Luego de disolverse la banda, John fue uno de los mayores activistas por la paz mundial y uno de los más grandes opositores a la guerra de Vietnam.

Lamentablemente, Lennon fue asesinado en 1980 por Mark David Chapman, quién decidió acabar la vida del cantante mientras iba a su apartamento de Nueva York en Manhattan con cuatro disparos en su cuerpo.

