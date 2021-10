Djs crean remix inspirado en la serie El juego del calamar. ¡Elige tu versión preferida!

Tema de la serie El juego del calamar en versión reggaetón. (Foto: Netflix/ YouTube)

Miles son los que se han quedado prendados de la exitosa serie El juego del calamar, y ante ello, varios Djs no han dudado en poner manos a la obra y publicar sus mejores creaciones inspiradas en la serie de Netflix.

Y es que aunque la serie surcoreana termina siendo aterradora, los músicos han visto la mejor forma de mostrar una nueva cara del tema ‘Jugaremos muévete luz verde’, invitando a los usuarios a disfrutar de este pegajoso ritmo.

Es el caso de músico peruano Dj Peligro, quien lanzó su propia versión en el género de reggaetón y no dudó en compartirla a través de sus cuentas de Facebook, TikTok y YouTube. Así como él, lo han hecho sus colegas de otras partes del mundo, tales como DJ Ancut Mixes, Dj Semél, aLee DJ, y estamos seguros que seguirán saliendo a la luz otras creaciones.

Para sus respectivos videos han usado la imagen de la muñeca maligna, llamada Mugunghwa, que vestía un traje rojo. Elige aquí tu versión preferida.

Versión: DJ Peligro

Versión: Dj Ancut Mixes ft Dj Semél

Versión de aLee DJ

¿EN QUÉ SE BASA LA SERIE?

Según ha revelado el director, la serie está inspirada en los cómics japoneses que leía hace más de 13 años tales como Battle Royale, As the gods will y Alice in Borderland, además de incluir la experiencia que vivía puesto que tenía graves deudas personales.

Asimismo, los juegos que vemos a lo largo de toda la serie están basados en juegos infantiles tradicionales coreanos que se solían jugar en los años 70′.

“El primer juego Luz roja, luz verde era un juego de niños que se jugaba en los callejones en los años 70 u 80. Nos basamos en la ilustraciones de Cheolsoo y Younghee en los libros de texto de entonces para hacer el robot”, señaló la directora de arte Chae Kyoung-sun quién estuvo a cargo de la escenografía de todos los jugos de la serie.

“Luz roja, luz verde es un juego que puede jugar mucha gente al mismo tiempo. También es uno de los más simples. Así que pensamos que podría dar el giro más impactante de la trama al final”, agregó el director coreano.

Si aún no has visto la popular serie coreana, puedes hacerlo en la plataforma streaming Netflix. La ficción cuenta con 9 capítulos en su primera temporada, y se espera que para finales del 2022 se estrene la segunda parte que seguiría teniendo a Lee Jung Jae (Seong Gi‑hun o N° 456) como protagonista.

El juego del calamar sigue siendo todo un éxito a nivel mundial. (Foto: Netflix)

EL JUEGO DEL CALAMAR: REPARTO

Lee Jung-jae (Seong Gi-hun)

Park Hae-soo (Cho Sang-woo)

Wi Ha-jun (Detective Hwang Joon-ho)

Oh Young-soo (Oh Il-nam)

Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok)

Heo Sung-tae (Jang Deok-soo)

Kim Joo-ryoung (Han Mi-nyeo)

Tripathi Anupam (Abdul Ali)