¿Quién es la mamá de Paula Manzanal que ha puesto a temblar a las chicas tulum?

Paula Manzanal defiende a su mamá de acusaciones. (Foto: Instagram)

Paula Manzanal se encuentra atravesando momentos muy difíciles, luego que acusen a su madre de intentar agredir físicamente a la modelo Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo. Recordemos que hace unos días, la argentina sostuvo que la madre de la modelo intentó agredirla físicamente, motivo por el cual la denunció ante la PNP.

Según las redes sociales de Paula Manzanal no es de compartir imágenes de su familia, es por eso que la identificación de su madre siempre ha estado fuera de los focos del espectáculo nacional.

Sin embargo, estos días el nombre de Ana Sarmiento, progenitora de Manzanal, ha cobrado fuerza por los diversos escándalos que se ha visto envuelta.

¿QUIÉN ES LA MADRE DE PAULA MANZANAL Y POR QUÉ HA PUESTO A TEMBLAR A LAS CHICAS TULUM?

Como lo hemos explicado líneas arriba, el nombre de la mamá de Paula Manzanal es Ana Sarmiento, según comentó la misma modelo, su madre es una exitosa empresaria que nació y creció en el distrito de Zarate. Con el pasar de los años y gracias a su visión de empresaria, lograron salir de esa zona para empezar a conocer otros lugares de la capital.

¿POR QUÉ INICIÓ ESTE CONFLICTO ENTRE LA MAMÁ DE PAULA MANZANAL Y LAS CHICAS TULUM?

Hace unos días durante a través de Instagram, Macarena Gastaldo, sorprendió a muchos al insinuar que Paula Manzanal se dedicaría a la prostitución. Ante este duro calificativo, la modelo decidió responderle diciendo que no le interesa meterse en escándalos porque ella se encuentra feliz y tranquila en España.

Sin embargo, la que no tuvo reparo alguno en “hacerle el pare” fue la mamá de Paula. Según comentó Macarena, ella se encontraba junto a unos amigos en la terraza de un conocido hotel, disfrutando de una velada, cuando de la nada se apareció Ana Sarmiento para intentar agredirla físicamente por las declaraciones que la argentina había hecho contra su hija.

La modelo, aseguró que la mamá de Paula Manzanal intentó tirarle un vaso de vidrio en el rostro, además sostuvo que la señora se encontraba en aparente estado de ebriedad. Al día siguiente de este encuentro, Macarena decidió denunciarla por violencia física ante la policía.

CASO JOSSMERY TOLEDO

A través de su cuenta de Instagram, Ana Sarmiento no dudó en arremeter contra Jossmery Toledo y calificarla con adjetivos duros. La señora le dejó en claro que “se cuide por que ella es de barrio y no dejará que nadie ataque a su hija”.

“Mi hija si es bien lady, a mi sí se me sale el rico barrio de San Juan de Lurigancho. Yo soy de Zárate porque ahí nací”, se le escucha decir a Sarmiento.

Estas imágenes fueron difundidas por el programa de Magaly Medina, en donde la conductora de TV criticó el accionar de la mamá de Paula Manzanal, ya que no puede ir amenazando a las personas e insultarlas.

“Ubíquese señora, eso de intentar abofetear a una persona, intentar romperle la copa de un vino en la cara, eso no habla bien de nadie, eso habla de una falta de educación, de modales y de no quererse como mujer”, expresó Magaly Medina.

“Para ella la violencia es una forma de poner en su sitio a las personas, no lo creo. Una mujer digna no se rebaja a eso de líos baratos, escandaletes. Me moriría de la vergüenza. Yo vengo de Huacho, pero a ese punto no. Yo soy brava de otras maneras. La forma de solucionar las cosas no es de esa manera”, agregó.

¿QUÉ DIJO PAULA MANZANAL SOBRE ESTOS CONFLICTOS DE SU MADRE?

Por su parte, Paula Manzanal, aseguró que a su mamá no le interesa el mundo del espectáculo, menos que la estén vinculando con escándalos que la hacen quedar mal. Asimismo, sostuvo que ella habló con su madre y que la señora ha negado ese incidente con Macarena Gastaldo.

