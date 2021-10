Patricio Parodi contó que lo convocaron a Esto es Guerra cuando estaba haciendo cola en una discoteca

Patricio Parodi entró a Esto es Guerra en el 2014. (Foto: Instagram)

Patricio Parodi sorprendió al contar cómo fue convocado para ser parte de Esto es Guerra. El modelo indicó que se le acercaron cuando estaba haciendo cola para entrar en una discoteca de Asia. “Pensé que era broma”, señaló.

Esta confesión empezó haciéndola Ignacio Baladán, seguido del propio Patricio. La expareja de Flavia Laos confirmó la versión y contó detalles que cómo fue aquella inesperada convocatoria.

“Fue todo por una cola. Él estaba en hacia, haciendo cola. De la colita lo sacaron, hizo su casting y ya. Pero todo de una cola”, indicó entre risas Ignacio al reportero de Estás en todas. Al ser consultado sobre la veracidad de ello, Patricio Parodi indicó: “Así fue, así fue”.

“Estaba en la discoteca, no me la creí, de hecho pensé que era un broma. Le di mis datos, mi teléfono, total no perdía nada”, contó el joven, quien es hoy en día uno de los integrantes más antiguo de Esto es Guerra.

Patricio Parodi, de 27 años, entró a Esto es Guerra en el 2014. El joven fue captado por la gente de producción cuando era un chico con una musculatura mucho menor a la que tiene hoy en día. Sin embargo, logró tener gran aceptación entre las jovencitas. Incluso, llegó a tener relaciones bastante sonadas en el medio. Primero con Sheyla Rojas y luego con Flavia Laos, con quien terminó recientemente su relación.

Flavia Laos confirmó que ya no es pareja de Patrico Parodi. (Foto: Instagram)

FLAVIA LAOS CONFIRMA QUE YA NO ES PAREJA DE PATRICIO PARODI

En el mes de septiembre, la actriz Flavia Laos fue consultada sobre su relación con Patricio Parodi, a quien se le ha involucrado con la modelo Luciana Fuster.

Ante ello la también cantante no dudó en confirmar que su relación con el integrante de Esto es Guerra llegó a su fin. Asimismo prefirió no hablar de terceros, pues asegura que está enfocada en su vida.

“Si, claro (ya terminamos). Estamos solteros, confirmadísimo, cada uno por su lado, yo le deseo lo mejor. Y sobre Rosángela (quien es una de las primera que habló de la ruptura) o sea lo que este pasando, la verdad es que no quiero comentar al respecto porque no me incumbe. Estoy haciendo mi vida me ven feliz y estoy tranquila”, indicó la talentosa joven.

Respecto a cómo es su relación con su hoy expareja, la joven indicó que muy buena, pues hay un gran cariño de por medio.

“Nos llevamos bien, somos muy buenos amigos. Hay cariño y siempre le voy a desesar lo mejor, por todo lo que vivimos, hay respeto”, acotó la cantante.

CURANDO HERIDAS

Consultada por si está en busca del amor ahora que está soltera, Flavia Laos fue firme al aclarar que no es así.

“No, yo estoy sanándome poco a poco, encontrándome a mi misma, encontrando lo que realmente quiero para mi vida. Estoy creciendo”, resaltó.

La joven continúa desarrollando su carrera como cantante. Es por ello que anunció que se viene un videoclip con Wisin y Farruko. “Se vienen muchas más cosas”, señaló muy entusiamada a Amor y Fuego.