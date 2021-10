¿Cómo tener WhatsApp Plus gratis para PC?

Estas son las últimas noticias para aprovechar tus aplicaciones al máximo. Ahora ya puedes usar las herramientas que presenta WhatsApp Plus. Este mod te presenta temas nuevos, emojis, menús y diseños atractivos. Si es que aún no le has descargado, aquí te mostramos el paso a paso para que lo hagas de manera segura sin poner en riesgo tu información personal.

El dato: entre las novedades de su actualización se encuentran chatear en secreto y aparecer como desconectado; y configurar auto respuestas para todos los mensajes que recibas.

¿QUÉ ES WHATSAPP PLUS?

Es una actualización que mejora de la aplicación WhatsApp original. Este cambio se logra con tu misma cuenta, por lo que aparecerá una alterna en la que encontrarás, temas y templates nuevos que podrás configurar, además de una gran variedad de emojis, a los que puedes cambiar su tamaño como tu gustes. Podrás encontrar un menú en el que podrás controlar todos los cambios que deseas hacerle al App. Uno de los beneficios que ha gustado a los usuarios es que comprime los archivos, por lo ahorras mucho espacio en tu memoria.

WHATSAPP PLUS 2021 - ACTUALIZACIONES

Estos son algunos de los cambios que podrás encontrar en el interfaz de la aplicación:

- No tienes límite para enviar archivos de audio y video sin que pierdan su calidad a la hora de compartirlos con tus contactos.

- Escribir estados largos sin que se corten; no tiene límite de caracteres.

- Con WhatsApp Plus podrás ocultar notificaciones, última vez de conexión, estado, check de recibido, confirmación de mensaje, micrófono, entre otros.

- Otro de los atractivos del mod es que podrás tener dos cuentas en un mismo celular.

- Puedes ver un adelanto de cualquier video que te envíen.

- Ocultar tu nombre en todos los chats que se abran.

- Tienes el modo oscuro incluido.

- Soporta llamadas y videollamadas.

A 3D printed Whatsapp logo is pictured on a keyboard in front of binary code in this illustration taken September 24, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

¿CÓMO DESCARGAR WHATSAPP PLUS?

- Primero desinstala la aplicación actual y descarga WhatsApp Plus. Te recomiendan guardar una copia de tus conversaciones. Lo puedes hacer ingresando a menú>ajustes>chats>guardar. Esta información quedará en la memoria de tu celular, la cual podrá elegir cuando restaures tu App.

- Configura tu dispositivo y acepta la instalación desde orígenes desconocidos siguiendo estos pasos: ajustes>seguridad>localizar orígenes desconocidos>activar.

- Cuando encuentres la aplicación, acepta con un clic o tocando la pantalla.

- Con el inicio de la instalación, puedes ir ingresando tu número de teléfonos. Finalmente, debes esperar que llegue un mensaje de verificación para acceder.

IMPORTANTE: debes tomar en cuenta que puedes instalar WhatsApp Plus en tu computadora desde cualquier dispositivo móvil o desktop. Recuerda que este mod de la aplicación no es oficial, por lo que no puedes encontrarla en Google Play, App Store y AppGallery Huawei.

Esta versión actualizada se puede usar en Windows 7, 8, 8.1, 10, 7 XP y Mac OS. Para poder activarlo es necesario usar un emulador de Android para lograr conectar tu celular con la PC o laptop.

