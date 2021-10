¿Ernesto Pimentel coanimará el programa de Andrés Hurtado en TV Azteca?

Andrés Hurtado dice que prepara una sorpresa que sorprenderá a muchos. (Foto: Instagram)

Luego que Andrés Hurtado publicara una foto donde se le ve junto a Ernesto Pimentel y Carlos Cacho, los seguidores del conductor de “Porque Hoy es Sábados con Andrés” no han dejado de especular. Y no solo por la foto, sino por la leyenda que puso el animador.

En la imagen donde se lucen los tres amigos, Andrés Hurtado escribió: “Hoy viernes, 8:00 p.m. en algún lugar del Perú, con el maquillador (Carlos Cacho) y con la señora Chabuca que me cuidará en Azteca TV”.

¿Qué habrá querido decir el polémico conductor de TV? Lo cierto que es los usuarios de las redes sociales de inmediato hicieron volar su imaginación, señalando que Ernesto podría ser el coanimador de Andrés Hurtado.

Como se recuerda, hace un mes, el presentador de Panamericana firmó contrato con TV Azteca. Además, según contó Magaly Medina, Andrés Hurtado ha sido recibidó en México como toda una celebridad, donde le dieron lujos y una cuantiosa suma para que acepte su propuesta en la televisora.

Andrés Hurtado, Carlos Cacho y Ernesto Pimentel en su misteriosa reunión. (Foto: Twitter)

“Llegó a Azteca en un Ferrari, valorado en 350 mil dólares y dicen que te lo han regalado… Vive en un triplex fabuloso, en la zona de La Condensa, una de las mejores zonas de México”, señaló Magaly Medina en su momento.

En otro video publicado por Carlos Cacho, se le escucha decir a Andrés Hurtado: “Ya les voy a contar cuando se paralice el país de por qué de esta reunión. Ellos son mis primeros elegidos de lo que les voy a contar después”.

“Órale”, continuó Pimentel entre risas.

Andrés Hurtado y el post de su reunión con Carlos Cacho y Ernesto Pimentel. (Foto: Twitter)

Esta reunión se llevó a cabo luego que Hurtado le reclamara públicamente a Ernesto Pimentel pro haber hecho un almuerzo por su cumpleaños y no haberlo invitado.

“El Señor Ernesto Pimentel hizo un almuerzo en su casa por su cumpleaños, al cual NO ME INVITÓ. Pensé en algún momento llevarlo como mi CO-ANIMADOR a AztecaTV tal cual me lo pidió...¡PUES AHORA NO LO VOY A LLEVAR! ¡Que vaya a Viva TV!”, escribió el animador.

ANDRÉS HURTADO EXPLICA POR QUÉ ESTUDIÓ HASTA QUINTO DE PRIMARIA

Andrés Hurtado, conductor del programa Porque hoy es sábado con Andrés, recordó los duros momentos que vivió en su niñez y explicó por qué solo estudió hasta el quinto grado de primaria.

Sobre esto, el recordado Chibolín señaló que no tuvo la oportunidad de estudiar la secundaria completa debido a serios problemas económicos en su hogar, que en aquel entonces estaba ubicado en el Callao.

“Yo siempre digo, ¿por qué no estudié? Solo estudié hasta quinto de primaria, obvio porque era pobre, entonces tenía que preocuparme por comer, no en estudiar”, señaló el conductor de Panamericana Televisión.

“Los pobres nos preocupamos en qué vamos a comer, no en qué vamos a estudiar”, agregó para dejar en claro su mensaje.

Pero no solo eso, Andrés Hurtado recordó otra anécdota de su vida entre risas: “Mi mamá me decía que la mejor herencia que me puede dejar son los estudios. Pero yo respondía ‘repártesela a mis hermanos, yo ni la quiero’”.

Magaly Medina muestra su sorpresa tras saber que Andrés Hurtado firmó con TV Azteca. (Foto: Instagram oficiales)

ANDRÉS HURTADO EN TV AZTECA

Andrés Hurtado, actual figura de Panamericana Televisión, contó orgulloso en el programa de aniversario de Porque hoy es sábado con Andrés que radicará en México tras firmar un contrato con Azteca Televisión.

La noticia la dio a conocer Magaly Medina, quien contó cómo se enteró que el popular Chibolín dejaría las tierras peruanas para internaciolizarse como conductor.

“Vino mi productor general a decirme ‘¿adivina qué?, ¿adivina quién se internacionaliza y quién en estos días va a firmar un contrato con una empresa de televisión internacional?’ Me dice nada menos que Andrés Hurtado”, contó la presentadora.

Por otro lado, Magaly Medina, quien en su momento tuvo ciertos enfrentamientos con Andrés Hurtado, indicó que las cámaras de Magaly TV, La Firme grabaron el momento exacto de la contratación.

“No lo podía creer, se va como flamante contratación de Azteca Televisión, ciudad de México, y nosotros vamos a ser parte del contrato y si tú autorizas puedo ir a grabarlo a Andrés allá cuando firme su contrato y así fue. Nos fuimos, lo trasladaron en helicóptero, estuvimos con el gerente general de Azteca TV, vimos la firma de contrato, es real”, continuó en “Porque hoy es sábado con Andrés” acotó durante su visita al programa del animador.

SEGUIR LEYENDO: