Rodrigo González cumplió 43 años y lo celebró al lado de su novio Salvatore

Rodrigo González cumplió 43 años y lo celebró con sus seres más queridos. (Foto: Instagram)

Rodrigo González celebra un año más de vida este sábado 2 de octubre. El conductor de televisión dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que no la pasa solo, sino acompañado de su novio Salvatore.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ acudió a una cena para conmemorar su onomástico, donde estuvo su amiga Gigi Mitre y algunos integrantes de la producción del magazine Amor y Fuego.

El celebre conductor de televisión también mostró los detalles que ha recibido a lo largo del día, entre los que destacan varios arreglos florales por parte de sus familiares, amigos y patrocinadores.

“ Feliz cumpleaños. Junto a ti siempre tu mami”, “¡Una lluvia de bendiciones desde el cielo te iluminen hoy y siempre! Un abrazo muy fuerte, mi ‘Ro’ ”, se lee en las tarjetas de la madre del influencer, así como en la dedicatoria de su tía Nuria.

La empresa Quality Products, con la que trabaja en sus redes sociales, también le hizo llegar a Rodrigo González un regalo. “¡Rodrigo, feliz cumpleaños! Te deseamos mucho éxito y felicidad”.

Las felicitaciones por parte de sus seguidores tampoco se hicieron esperar, ellos llevaron sus publicaciones con emotivas palabras para expresarle todo el cariño que sienten por él.

“ Para el mejor presentador de espectáculos que he visto en televisión. Feliz cumpleaños, mi ‘Peluchín’, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Admiro tu trabajo y el esfuerzo que haces por salir adelante, nunca cambies, te quiero ”, escribió uno de los fans.

De la misma manera, ‘Peluchín’ se mostró bastante emocionado por el cariño que ha recibido en este día tan especial. “¡Gracias por hacerme sentir tan amado, mi gran familia”, señaló en sus historias, donde además enseñó su divertida torta de cumpleaños, en la que aparecen él y sus mascotas.

Rodrigo González estuvo acompañado de su novio durante su celebración de cumpleaños. (Foto: Instagram)

RODRIGO GONZÁLEZ SE AUSENTÓ DE AMOR Y FUEGO

Las dos últimas ediciones de Amor y Fuego no contaron con las presencia de Rodrigo González, por lo que Gigi Mitre tuvo que sacar adelante el programa ella sola. Todo hace indicar que el conductor de televisión se tomó unos días de descanso por su cumpleaños.

En las redes sociales sus seguidores expresaron sentirse bastante apenados por la no presencia de ‘Peluchín’, además que su compañera no reveló los motivos de sus ausencia en el magazine.

RODRIGO GONZÁLEZ LAMENTA RECONCILIACIÓN ENTRE SOFÍA FRANCO Y ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

Rodrigo González se mostró sorprendido luego de conocer la noticia de la reconciliación de Sofía Franco con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra y tuvo duras palabras contra su excompañera de trabajo.

“Ahora Álvaro Paz de la Barra, con la complicidad y la venia de Sofía Franco, que no quiere perder la casa con piscina, están haciendo la campaña publicitaria. Dignidad felpudo, no me da pena verla, me da vergüenza”, dijo.

