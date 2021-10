Milena Zárate, Vania Bludau o Diana Sánchez: ¿quién será la próxima eliminada de Reinas del Show?

La última gala terminó con una triple sentencia. (Foto: América TV)

La cuarta gala de Reinas del Show dejó una triple sentencia. Milena Zárate, Vania Bludau y Diana Sánchez medirán fuerzas este sábado 2 de octubre y una de ellas será la próxima eliminada. Como se recuerda, la quinta gala será una emisión especial, así lo comunicó Gisela Valcárcel luego que Melissa Paredes anunciara que dio positivo a la prueba COVID.

Aunque en un principio los ensayos se paralizaron, éstos han continuado luego que las competidoras y bailarines se hicieran las pruebas respectivas para descartar este virus.

La emoción entre Milena Zárate, Vania Bludau y Diana Sánchez se encuentra a flor de piel, quienes ya esperan que llegue el sábado para sacarse un gran peso de encima.

“Creo que Vania debería irse de la competencia, desde que ingresó al programa no se le ha visto, baila todo igualito , está super lenta, no se le ve el amor, el cariño, el esfuerzo, la veo dejada”, señaló la colombiana sobre Vania Bludau, quien en la última gala estalló en llanto tras confundirse en la coreografía.

Milena Zárate es integrante de Reinas del Show 2. (Foto: Instagram)

DIANA SÁNCHEZ HABLA DE SU SENTENCIA

Por su parte, Diana Sánchez indicó que se siente tranquila tras quedar sentenciada, pues comprende que “es parte de la competencia”.

“Lo asumo con todas las ganas del mundo y este sábado voy a demostrar que en la competencia soy una de las que tiene más pasión, entrega, esfuerzo y respeto por la pista de baile. Estoy contenta de poder compartir el escenario no solamente con ellas, sino con todas, todas bailan maravilloso”, acotó Sánchez.

La joven resaltó que considera que debe quedarse porque le falta mucho por demostrar. “Tengo varias ideas, me gustaría crear más puestas en escena y que me vean en otros géneros, más que latinos, me gustaría bailar una canción urbana, géneros de otros países, y eso será lo que me diferencie de mis compañeras, ellas bailan lindo, pero, a veces, están sólo en algunos géneros”, resaltó.

Diana Sánchez fue encañonada y asaltada. (Foto: América TV/ Instagram)

VANIA BLUDAU ACLARA QUE NO SE VA

Por su parte, Vania Bludau indicó que siente gran expectativa y espera con ansias el programa. Así lo expresó cuando aún no se confirmaba que habría Reinas del Show este sábado tras los casos de COVID.

“Me hice la prueba y salí negativo, gracias a Dios”, dijo en su cuenta de Instagram. “No sé si habrá programa, espero que sí, yo tengo mi ensayo con normalidad, así que veremos”, acotó.

Antes de ello y a través de una entrevista, se refirió a las críticas de sus compañeras, quienes señalaron que a la excombatiente le faltaba “despegar” para brillar en la pista de baile, Vania indicó: “Puede ser que tengan razón. Pero ya estoy sentencia, de acá no me voy, no hay forma que me vaya, se va otra. No estoy furiosa, pero estoy activa a cualquier cosa que se venga. Yo no me voy la próxima semana”.

JURADO DICE QUE MILENA ZÁRATE ES LA MÁS TEMEROSA

Tilsa Lozano, una de los miembros del jurado en Reinas del Show, señaló que considera a Milena Zárate la más temerosa de las tres sentenciadas.

“Ahora que Vania está en sentencia, espero que saque a esa reina del show que una vez levantó la corona, porque desde que empezó el programa no la he visto”, señaló.

“En el caso de Milena, no sé si está intimidada por el potencial de sus compañeras de esta temporada, siento que la temporada pasada estaba mucho más confiada en sí misma, ahora la siento más temerosa. Y con respecto a Diana, la verdad que no tengo mucho qué decir, siento que ella se siente como pez en el agua, da su cien por ciento”, acotó.