Ministerio de Trabajo publicó videos en defensa de Iber Maraví a pocas horas de su interpelación

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) utilizó su cuenta oficial de Twitter para brindar respaldo al ministro Iber Maraví, quien lidera dicha cartera. Este apoyo se vio reflejado en por lo menos 15 videos donde diversos dirigentes sindicales declaraban afirmaban encontrar honestidad y que por ello iban a acompañarlo a la interpelación.

No obstante, especialistas en materia digital indican que l as redes sociales de los ministerios tienen como función el desarrollo informativo en favor de los ciudadanos, lo que no incluiría la defensa de funcionarios. Entonces, es importante recalcar que esta actividad no corresponde a trabajos del MTPE, tomando en cuenta que en unas horas se realizará la interpelación del ministro, a quien se acusa de tener vínculos con el terrorismo.

Los videos, que posteriormente fueron borrados, causaron gran polémica debido a que el titular de esta cartera habría incurrido en un delito por el mal uso de cuentas y activos del Estado para fines personales.

En los videos se reconocieron a diversos líderes de diferentes sindicatos, los cuales manifestaron su rechazo a la interpelación planteada por el Congreso. El inicio del acto propuesto por el parlamento será hoy jueves a las 9 de la mañana y se espera una posible censura, pues así lo anunciaron representantes de diversas bancadas congresales.

En uno de los videos se ve a Walter Díaz, secretario general del Sindicato de Telefónica del Perú, defendió al ministro afirmando que el acto de interpelación es una provocación a los trabajadores, pues Maraví viene realizando una gestión a favor de ellos (sindicato).

“(La interpelación) es una afrenta realmente en contra de los trabajadores, porque lo que en verdad está sucediendo es que el ministro Maraví está haciendo grandes gestos a favor de los trabajadores y obviamente la derecha peruana eso es lo que no quiere”, aseveró Walter Díaz.

(Foto:Twitter)

Luis Orihuela, secretario de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, anunció su rechazo a la censura, pues considera que es una práctica discriminadora que viene siendo fomentada por la derecha (postura política).

“Nosotros rechazamos contundentemente este intento de censura, porque este intento viene de la derecha, que ha gobernado durante décadas con una política laboral discriminatoria que mantiene una burocracia”, manifestó.

En otro video apareció Raúl Mena Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Enapu (SITRATEPC) y enfatizó que existen “intereses ajenos y que Maraví está expuesto (vulnerable) por haber sido dirigente sindical, pues a veces los empresarios realizan prácticas de deslegitimación hacia los miembros del sindicato” en referencia a la interpelación de Maraví Olarte.

“Creo que acá hay intereses ajenos porque no es dable que hace años haya un proceso que ya está archivado y después haya una sentencia. Qué sindicalista no tiene problemas cuando los patronales a veces nos denuncian por disturbios. Creo que eso escapa del ministro porque él es dirigente sindical y estamos expuestos a veces por algunos malos empresarios a que nos denuncien”, expresó.

Además de reafirmar su postura frente a la cita que tendrá Maraví en el Parlamneto, indicó q ue miembros del SITRATEPC, estarán presentes en dicha cita, desde los exteriores del Congreso de la República como muestra de apoyo y defensa del ministro Iber Maraví. Asimismo, recalcó que el el líder del MTPE “es honesto y defiende a la clase trabajadora”.

“El apoyo para el ministro de las centrales sindicales, que vamos a salir y el 30 vamos a estar allí apoyando la posición de todo sindicalista que nos amerita a defender los derechos socio laborales y al ministro por su honestidad. El primer ministro (Guido Bellido) sale a defender a la clase trabajadora”, expuso.

(Foto:Twitter)

SEGUIR LEYENDO