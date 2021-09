Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, presenta a futbolista Rodrigo Ruíz como su enamorado

La hija de Melissa Klug presentó a su nuevo galán. (Foto: Instagram)

Melissa Lobatón Klug, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, confirmó su relación amorosa con el futbolista Rodrigo Ruíz al compartir una serie de fotografías en donde se los ve juntos.

A través de sus historias de Instagram, la menor de las Klug, de 18 años, publicó una instantánea abrazando al joven futbolista, luego de que sus seguidores le pidieran que presentara a su nuevo galán.

Pero como si eso no hubiera sido suficiente, la engreída de la ‘blanca de Chucuito’ compartió otra fotografía, pero esta vez acompañada de emojis de corazones.

Por su parte, Rodrigo Ruíz gritó su amor a los vientos por la hija de Melissa Klug. El muchacho no ha dejado de repostear las publicaciones donde aparecen juntos, además de comentarle mensajes románticos en sus fotografías

De esta manera, Melissa Lobatón terminó por confirmar que ha iniciado un romance con Rodrigo Ruíz. Una posible relación entre ambos había sido bastante rumoreada semanas atrás.

Cabe resaltar que días atrás, la joven influencer había señalado a través de sus redes sociales que solo estaba saliendo con el deportista.

Aunque no se saben los detalles de su relación, se sabe que la pareja se conoció en una reunión gracias a amigos en común.

Por otro lado, Melissa Klug y Abel Lobatón han decidido no emitir comentarios sobre el romance de su hija. Sin embargo, Melissa tendría la aprobación de sus padres.

Recordemos que Melissa Klug ha señalado que les da libertad a sus hijas para disfrutar del amor, siempre y cuando estén bajo supervisión.

MELISSA LOBATÓN Y SU NUEVO BUSTO

En febrero de 2021, Melissa Lobatón se sometió a un aumento de busto al colocarse implantes con tan solo 18 años de edad .

Esta noticia no fue bien tomada por algunos de sus seguidores, quienes le indicaron que era muy joven para hacerse cirugías estéticas. Sin embargo, la hermana de Samahara Lobatón defendió su decisión.

“Hace algún tiempo quería hacerme una intervención estética. La pensé bastante para sentirme más cómoda conmigo misma y creo que otras mujeres se sentirán identificadas, no importa la edad que tengan, simplemente al querer tener su cuerpo bien y sentirse cómodas”, comentó Melissa Lobatón a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, la hija de Abel Lobatón contó que tuvo muchas consultas junto a su familia antes de entrar al quirófano.

“Tras la cirugía estuve algunos días de reposo, me cuidó mi familia para no hacer cualquier esfuerzo innecesario. Lo que hice yo fue aumentarme los pechos por únicamente razones personales y pensando que me iba a sentir mejor y empoderada”, agregó en sus historias de Instagram.

Finalmente, Melissa Lobatón dejó en claro que no buscaba incentivar a nadie a realizarse cirugías estéticas. Pero si alguien deseaba hacerlo por voluntad propia, ella estaba dispuesta a dar consejos a quien lo necesitase.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE MELISSA KLUG?

Melissa Klug, de 37 años de edad, tiene ya cinco hijos . Su primera hija, Gianella Marquina Klug, nació cuando Melissa tenía tan solo 14 años, siendo Raúl Marquina su padre.

Por otro lado, Samahara Lobatón Klug y Melissa Lobatón Klug, de 19 y 18 años respectivamente, son hijas del exfutbolista Abel Lobatón.

Los últimos pequeños de Melissa Klug, Adriano y Jeremy Farfán Klug, son hijos del futbolista Jefferson Farfán.

