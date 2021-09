Melissa Klug quiere un sexto hijo con Jesús Barco pero Samahara Lobatón la enfrenta

La hija de Melissa Klug se convirtió en madre en octubre del 2010. Tenía 19 años en ese entonces. (Foto: Instagram)

Melissa Klug se presentó en el programa ‘En Boca de Todos’ para hablar sobre sus planes a futuro con el futbolista Jesús Barco, con quien acaba de comprometerse. La ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió a todos al manifestar que tiene deseos de salir embarazada de su sexto hijo.

La también empresaria señaló al magazine de América TV que le gustaría volver a ser madre debido a que a su nieta Xianna, hija de Samahara Lobatón, le ha despertado el instinto maternal.

“Ya lo he dicho, me encantaría volver a ser mamá. Xianna ha despertado ese instinto en mí que ya estaba dormido. Mis hijos ya son grandes, son adolescentes (…) Me encantaría, pero que Dios decida”, declaró.

Sin embargo, Samahara Lobatón, hija menor de Melissa Klug con el exfutbolista Abel Lobatón, quien también estuvo presente en el set, no se mostró muy convencida ante la idea de tener otro hermano.

“Ella puede tomar la decisión que mejor le parezca. Si quiere tener otro hijo, nosotros encantados. La verdad es que no sé por qué quiere tener más hijos si es recontra difícil” , comentó.

Tras las declaraciones de la joven de 19 años, Ricardo Rondón, conductor de ‘En Boca de Todos’, cuestionó a Melissa Klug por desear otro hijo, ya que “no es lo mismo tener un bebé a los 20 que a los treinta y tantos”.

“Yo fui mamá joven y mis hijas ahora están grandes, son señoritas. Mi hijos son adolescentes y ya no quieren estar con mamá, entonces me siento sola. No sé si sea bueno tener hijos a esta edad, porque ya disfrutaste, ya viviste. En realidad, no hay edad para ser madre”, agregó.

Recordemos que Melissa Klug, de 37 años de edad, tiene ya cinco hijos. Su primera hija, Gianella Marquina Klug, nació cuando Melissa tenía tan solo 14 años, siendo Raúl Marquina su padre.

Por otro lado, Samahara Lobatón Klug y Melissa Lobatón Klug, de 19 y 18 años respectivamente, son hijas del exfutbolista Abel Lobatón.

Los últimos pequeños de Melissa Klug, Adriano y Jeremy Farfán Klug, son hijos del futbolista Jefferson Farfán.

MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO SE COMPROMETEN

El pasado miércoles 9 de septiembre, Melissa Klug y Jesús Barco celebraron su primer aniversario con un inesperado anuncio: se van a casar. Aunque el futbolista tiene tan solo 24 años de edad, no dudó en pedirle matrimonio a la ‘Blanca de Chucuito’, de 37 años, para estar juntos el resto de sus vidas .

La pedida de mano se realizó en la vivienda de Melissa Klug, ubicada en Santiago de Surco. Como se puede observar a través de las imagenes, la emotiva sorpresa incluyó música en vivo, comida, flores, globos, fuegos artificiales y un gran letrero de luces que decía la frase “Marry me (cásate conmigo)” al borde de una piscina. Por supuesto, ella aceptó la propuesta.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters. La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amo”, detalló Melissa Klug en su cuenta oficial de Instagram.

“Gracias Jesús barco por ese momento tan maravilloso por tu amor y sobre todo por tu paciencia , te amo y SI mil veces SI”, añadió la empresaria en su post.

