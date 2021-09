Iber Maraví: ¿Por qué el Congreso interpelará al Ministro de Trabajo?

Iber Maraví será interpelado este jueves 30 de setiembre.

El ministro de Trabajo Iber Maraví será interpelado este jueves 30 de setiembre en donde responderá siete preguntas por parte del Congreso de la República.

Durante varios días se ha venido cuestionando esta interpelación, en donde sin duda alguna sus colegas de las diversas carteras ministeriales han tenido opiniones contradictorias.

Una de ellas fue Dina Boluarte, quien durante una entrevista con la periodista Juliana Oxenford, aseguró que existen muchas posibilidades de que el presidente Pedro Castillo saque de su cargo a Maraví.

Por otro lado, Guido Bellido no dudó en respaldar en todo momento al ministro de Trabajo e incluso durante su última rueda de prensa, aseguró que de ser necesario solicitará cuestión de confianza si en caso el congreso decide interpelar a Iber Maraví.

¿POR QUÉ EL CONGRESO INTERPELARÁ ESTE JUEVES 30 DE SETIEMBRE A IBER MARAVÍ, MINISTRO DE TRABAJO?

El ministro de trabajo esta siendo investigado por su presunta conexión con Sendero Luminoso. Asimismo, testigos señalan al ministro como participante de atentados subversivos en la zona de la sierra en los años de 1980.

Entrevistado por el periodista del programa ‘Exitosa Noticias’, Nicolás Lúcar, Maraví manifestó que la persona Alfredo Silvera Flores lo acusó a él y a otras personas de pertenecer a Sendero Luminoso, debido a que fue víctima de violencia física por parte de la policía.

Un tercer terrorista implicado junto con Maraví durante las primeras acciones senderistas en Huamanga, entre 1980 y 1981 , es Orestes Urriola Gonzales, quien también se benefició con el archivamiento de su caso.

Sin embargo, Orestes Urriola reapareció una década después, en 1992, como uno de los terroristas que participó en el atentado de coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores, el 16 de julio de 1992.

“Mi opinión (sobre Sendero Luminoso) es la misma que ha expresado el presidente de la República y lo que yo públicamente he ratificado en momentos oportunos: mi total deslinde y rechazo al terrorismo”, afirmó Maraví a ‘Exitosa Noticias’.

CASO HILDEBRANDO PÉREZ HUARANCA, SENDERISTA EN LA ZONA DE AYACUCHO

Sobre el nexo que puede vincularlo con el caso del senderista Hildebrando Pérez, quien desapareció tras fugarse del penal en Huamanga en 1982, y quien es padre de la esposa de Iber Maraví, aseguró que no tiene nada que ver con él.

“Hildebrando Pérez Huarancca es una persona con la que nunca me ha unido vínculo alguno y que desapareció a raíz de la fuga del penal (de Huamanga) en 1982, cuando su hija tenía 8 años de edad. Yo en 1998 me caso con ella, y después de 16 años de la presunta muerte de su padre ¿Qué responsabilidad puede tener su hija, mi suegra, yo, mi actual familia, de lo que haya hecho o no una persona y de quien, ahora judicialmente, se ha declarado su presunta muerte?”, expresó Iber Maraví.

“Yo no he conocido a Hildebrando Pérez Huarancca. No he tenido ningún vínculo con él”, sostuvo.

DEJA EN CLARO SU RECHAZO A SENDERO LUMINOSO

Durante la entrevista con Nicolás Lúcar, señaló que es mentira todos los cargos y acusaciones que se le imputan , ya que contó cronológicamente que él no ha vivido en Ayacucho en los años que según indican los testigos, formó parte del terrorismo.

“Yo he estado viviendo en Ica desde los años 80 hasta el 97. En 1997 yo vuelvo (a Ayacucho) porque regreso a la institución educativa Luis Carranza y allí me he quedado buen tiempo. Es una falsedad (de que haya huido de la justicia al salir de Ayacucho). Yo estuve en 1978 estudiando en la institución educativa San Luis Gonzaga de Ica hasta agosto y, a raíz de una huelga ese año, dijeron que se iba a perder ese año, es (así) que vuelvo a mi colegio Mariscal Cáceres y he estado volviendo permanentemente porque allí viven mis padres y mis hermanos”, manifestó.

“Yo tengo mi padre que luego ha hecho su propia familia en Ica y mi madre que vive en Ayacucho, entonces permanentemente he estado viajando a Ica y durante los 80 y 90 he vuelto a visitar a mi familia. Cuando era estudiante de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica volvía solamente para estar un sábado o domingo o feriado” remarcó.

ANTECEDENTES PENALES

Según el testimonio de Iber Maraví, en agosto de 1981, cuando la justicia “supuestamente” lo buscaba, se trasladó a Ica. Justo, en ese tiempo sus padres se separaban y decidieron formas otras familias.

“Las leyes dicen que quien tiene que demostrar que yo he salido huyendo (de Ayacucho) es el que afirma eso. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Para aquellos que dicen que yo salgo huyendo, ¿Dónde están sus pruebas?”, increpó Iber Maraví.

“ Estos documentos dicen que no registro antecedentes penales. Otro dice que no registro antecedentes policiales. Yo he sido procesado, pero el serlo no es que te hace meritorio a tener un antecedente, siempre y cuando haya salido bien librado del proceso, como en mi caso”, reafirmó Maraví. (Con información de Exitosa y La República).

