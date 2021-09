Interpelación a Iber Maraví : “Reclamar por los derechos no es ser terrorista”

Iber Maraví es interpelado por el Congreso de la República. (Foto: Andina)

Iber Maraví se encuentra respondiendo las siete preguntas que el Congreso de La República ha interpuesto como parte de la interpelación que se viene realizando.

Ante esto como primera pregunta, fue consultado sobre su nexo sobre con el partido Movadef.

Cabe señalar que Iber Maraví presentó imágenes en donde se puede observar que no tiene antecedentes policiales, judiciales ni penales.

“Como pueden observar no cuento con antecedentes policiales, la imagen numero dos certificado de antecedentes penales que no cuento, lo mismo ocurre con los antecedentes judiciales”, sostuvo ante el pleno del Congreso.

Acto seguido el ministro pasó a responder la pregunta del pleno sobre sus vínculos con Conades Sutep.

“Con respecto al Conades Sutep quiero dejar en claro que no soy fundador ni integrante de la junta directiva. Participé en una junta directiva en un congreso realizado en la ciudad de Huancayo elegida por los Suteps. Mi relación con esa junta directiva se circunscribe a mi condición de dirigente de Sutep de Huamanga”, expresó.

“No me consta que esos vínculos se hayan dado. Como dirigente sindical he tenido una vida publica reconocida por los derechos labores del magisterio. Que no se confunda esto con acciones radicales mucho menos subversivas. Por ello rechazo categóricamente la criminalización. Reclamar por los derechos no es ser terrorista”, puntualizó.

¿POR QUÉ EL CONGRESO INTERPELARÁ ESTE JUEVES 30 DE SETIEMBRE A IBER MARAVÍ, MINISTRO DE TRABAJO?

El ministro de trabajo, Iber Maraví esta siendo investigado por su presunta conexión con Sendero Luminoso. Asimismo, testigos señalan al ministro como participante de atentados subversivos en la zona de la sierra en los años de 1980.

Entrevistado por el periodista del programa ‘Exitosa Noticias’, Nicolás Lúcar, Maraví manifestó que la persona Alfredo Silvera Flores lo acusó a él y a otras personas de pertenecer a Sendero Luminoso, debido a que fue víctima de violencia física por parte de la policía.

“Mi opinión (sobre Sendero Luminoso) es la misma que ha expresado el presidente de la República y lo que yo públicamente he ratificado en momentos oportunos: mi total deslinde y rechazo al terrorismo”, afirmó Maraví a ‘Exitosa Noticias’.

CASO HILDEBRANDO PÉREZ HUARANCA, SENDERISTA EN LA ZONA DE AYACUCHO

Sobre el nexo que puede vincularlo con el caso del senderista Hildebrando Pérez, quien desapareció tras fugarse del penal en Huamanga en 1982, y quien es padre de la esposa de Iber Maraví, aseguró que no tiene nada que ver con él.

“Hildebrando Pérez Huarancca es una persona con la que nunca me ha unido vínculo alguno y que desapareció a raíz de la fuga del penal (de Huamanga) en 1982, cuando su hija tenía 8 años de edad. Yo en 1998 me caso con ella, y después de 16 años de la presunta muerte de su padre ¿Qué responsabilidad puede tener su hija, mi suegra, yo, mi actual familia, de lo que haya hecho o no una persona y de quien, ahora judicialmente, se ha declarado su presunta muerte?”, expresó Iber Maraví.

