Rodrigo González y Gigi Mitre critican duramente a Sebastián Lizarzaburu por bañarse con hija de Juan Victor

Rodrigo González y Gigi Mitre en contra de la sobreexposición de las hijas de Andrea San Martín. (Foto: Captura de TV e Instagram)

Le dan toda la razón. Juan Victor Sánchez, expareja y padre de una de las hijas de Andrea San Martín, se encuentra bastante indignado con la exmodelo por grabar a su pequeña mientras se bañaba con Sebastián Lizarzaburu, su actual novio.

Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre este delicado tema y coincidieron en que la ahora influencer hizo mal en exponer a su hija en redes sociales, más aún mientras se toma un baño.

“Si fuera mi hija me preocuparía exactamente igual. Si tu Andrea confías en tu novio, tienen la relación que quieras, pero la hija no es solamente tuya, entonces hay comportamientos que no se pueden aceptar ”, fue lo primero que dijo el popular ‘Peluchín’.

“No me estoy metiendo en el cerebro de tu novio, eso no me interesa, pero yo como padre, veo que el novio de la mamá de mi hija tiene estos comportamientos (subir a redes videos cuando la baña) y no me gustaría nada”, añadió.

Por su parte Gigi Mitre tildó de “desatinado” el comportamiento de Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín por publicar videos privados de sus hijas, peor aún exponiendo a una pequeña que no es solamente de ellos.

“ A mí me parece desatinado y eso no tiene nada que ver que él tenga un tema personas con ella (con Andrea San Martín), fuera de eso, yo no veo nada de malo que Sebastián departa con su hija (la pequeña de Juan Victor), pero grabarla bañando y subirla a redes me parece desubicad o”, precisó.

Asimismo, Rodrigo González habló sobre los peligros de las redes sociales y los cuidados que deberían de tener al exponer a menores de edad. “Cuando hay menores de edad involucrados, que no son tus hijos, el panorama cambia totalmente, eso ya escapa a toda lógica. Cuando hay menores de edad hay que tener mucho tino y mucha prudencia, porque hay cada degenerado en las redes sociales”.

Finalmente, el conductor de Amor y Fuego aseguró que muchos personas de la farándula peruana usan a sus hijos para llamar la atención de las marcas y así poder conseguir canjes.

“Yo creo que hay muchos personajes de la farándula lorcha que explotan a sus hijos y que no les han preguntado si quieren salir. El daño que les están haciendo es arrebatarles la privacidad”, sentenció.

JUAN VICTOR SÁNCHEZ MOLESTO

En comunicación telefónica con Amor y Fuego, la expareja de Andrea San Martín, Juan Victor Sánchez, no dudó en expresar su fastidio por la sobreexposición de su pequeña en las redes sociales.

“Que se dejen de estar exponiendo a mi hija; que se deje, su pareja (de exponerla)”, expresó molesto. De acuerdo con Sánchez, la integridad física y mental de su menor hija estarían siendo vulneradas, puesto que ya “lo ha conversado con los psicólogos”.

ANDREA Y SEBASTIÁN SE RECONCILIAN

Tras varias idas y venidas a lo largo de los años, Andrea San Martín confirmó en el set de Magaly Medina que retomó su relación con Sebastián Lizarzaburu en abril de 2021. La noticia sorprendió a la misma ‘Urraca’, pues su relación terminó de la peor manera.

“Hemos conversado mucho sobre eso. Lo que yo sentí era lo mismo que ella también sentía. Nunca desapareció ese amor, esa complicidad, esa química que existía entre nosotros”, afirmó Lizarzaburu en el set de ATV.

