Reinas del Show: Bailarín de Melissa Paredes da positivo a coronavirus y se convierte en el segundo infectado

Anthony Aranda dio positivo a la prueba de coronavirus. (Foto: GV Producciones)

Malas noticias para el reality de América TV. Anthony Aranda, el bailarín de Melissa Paredes en Reinas del Show, ha confirmado que tiene coronavirus. El reality de baile tiene ya dos contagiados entre sus filas, ya que la conductora de América Hoy también salió positivo a Covid-19.

Luego de que Melissa Paredes informara en el magazine que tiene coronavirus, varios usuarios se preguntaron si su bailarín, persona con la que mayor pasa el tiempo debido a los ensayos de Reinas del Show, estaba contagiado.

Fue el mismo Anthony Aranda quien se encargó de aclarar estas especulaciones. A través de sus historias de Instagram, el bailarín confirmó lo que muchos pensaban: él también está infectado de coronavirus.

“Hay mucha gente que me pregunta, me escribe, que están preocupados, y muchísimas gracias la verdad por toda su preocupación”, indicó en un inicio Aranda.

“ Sí, hace unos días di positivo, así que estamos cuidándonos, estoy aislado, estoy en casa , tengo la suerte de tener a alguien que me está cuidando”, añadió.

Al igual que Melissa Paredes, el bailarín de América TV informó que sus síntomas son leves: “Yo estoy muy bien, me siento bien, ahí con algunas molestias pero bien, dentro de todo muy bien, así que quería agradecerles por sus mensajitos, por sus buenas vibras”.

Sin embargo, Anthony Aranda no habló sobre el futuro de Reinas del Show, ya que se rumorea que el programa de Gisela Valcárcel no saldrá al aire este sábado 2 de octubre debido a los contagios.

“A esperar nomás, a esperar, a mal tiempo, buena cara, así que ya pronto regresaremos a nuestras actividades, los veo ahí”, dijo al despedirse.

MELISSA PAREDES SE CONTAGIA

Melissa Paredes confirmó que tiene Covid-19 a través de un enlace telefónico con América Hoy. La exmodelo señaló que se encuentra en su casa, aislada de su esposo y de su hija.

La esposa de Rodrigo Cuba se mostró extrañada por su contagio, ya que siempre ha cumplido con todas las medidas sanitarias en su día a día. Sin embargo, presume que pudo contagiarse durante su jornada laboral.

“Yo soy una de las personas que salgo con mascarilla y mi alcohol en mano, no tengo idea dónde me contagié. Me imagino que ha sido allí, trabajando. Uno nunca dónde y en qué momento te vas a contagiar”, indicó.

Recordemos que Melissa Paredes trabaja como conductora de América Hoy junto a Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes tampoco se presentaron al programa. Hoy en día, está participando en el reality de baile Reinas del Show.

¿REINAS DEL SHOW SE CANCELA?

Luego que Melissa Paredes diera positivo en su prueba de coronavirus, la producción de Reinas del Show ha decidido parar todas las actividades para realizar la respectiva prueba de descarte a todos los miembros del reality de baile.

Hasta el momento, fuentes del canal de Pachacamac han descartado que se cancele la emisión del programa de este sábado. Sin embargo, se están tomando las medidas del caso, pues no es uno sino varios casos en Reinas del Show.

Según Gisela Valcárcel, la producción ha preparado una quinta gala especial para complacer al público pese a la ausencia de Melissa Paredes y, posiblemente, la de otras concursantes.

“Este sábado en Reinas del Show verán una gala que recién ayer (lunes) hemos creado, y las medidas que hemos tomado”, indicó la animadora.

