María Fe Saldaña regresa a su barrio en Santa Anita tras vivir con Josimar en Las Casuarinas

La joven de 22 años vivirá con su mamá tras separarse de Josimar. (Foto: Instagram / Captura ATV)

María Fe Saldaña y Josimar se han separado definitivamente tras los reiterados ampays del salsero con otras mujeres. Ahora que la joven de 22 años está embarazada, ella ha decidido alistar sus maletas y regresar a la casa de su madre, ubicada en el distrito de Santa Anita.

Las cámaras de Magaly TV, La Firme captaron a la universitaria en la vivienda de su familia. Al parecer, María Fe quiere pasar su embarazo en compañía de sus seres queridos, y no al lado de Josimar.

De acuerdo con el programa de espectáculos, en el 2019, María Fe abandonó su casa para mudarse con el ‘rey de la salsa perucha’ en la exclusiva zona de Las Casuarinas, en Santiago de Surco .

Tiempo después, la expareja se trasladó al distrito de Asia, en Cañete, para disfrutar de su romance en las playas del distrito. Incluso, la madre de la joven asistía a las fiestas que realizaba Josimar.

”Todo estaba viento en popa hasta que llegaron las vacas flacas y dejaron la casa para que ambos vivieran en un depa en San Borja”, se escucha en el informe.

Debido a la pandemia del coronavirus, la pareja se fue a vivir a un departamento en San Borja. Sin embargo, la convivencia no duró mucho, ya que Josimar viajó a Estados Unidos para realizar una gira musical.

Hoy en día, María Fe ha dejado en claro que no quiere tener ningún tipo de relación con el padre de su hija, por lo que vivirá en la casa donde creció tras estar fuera por casi dos años.

MARÍA FE MUESTRA SU PANCITA

Además de estudiar comunicaciones, María Fe Saldaña también tiene un emprendimiento en línea, en el cual vende diversas prendas de ropa.

En la última publicación de su negocio, María Fe Saldaña modeló algunas de sus piezas para sus seguidores, dejando ver su pancita de embarazada.

Por ese motivo, los usuarios felicitaron a la expareja de Josimar por lucir con orgullo su embarazo. Además, varios de ellos la animaron por tomar la decisión de criar a su hija sola.

María Fe se convertirá en madre por primera vez de una niña. (Foto: Instagram)

ASÍ CONFIRMÓ SU EMBARAZO

Luego de que Magaly Medina asegurara en su programa que María Fe estaba embarazada del cuarto hijo de Josimar, la expareja del cantante confirmó estos rumores a través de una emotiva publicación en Facebook.

”Las cosas no han sido fáciles... Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados”, se lee en su extenso mensaje.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el anuncio de su separación con Josimar, quien le había pedido tiempo atrás matrimonio en uno de sus conciertos.

“ De hoy en adelante solo seremos tú y yo , prometo darte lo mejor de mí y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme”, indicó la joven

María Fe Saldaña habría decidido criar a su hija, quien se llamará Jeilani, como madre soltera. Hasta el momento Josimar todavía no ha emitido ninguna declaración sobre su ruptura.

