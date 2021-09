Advierten que conductoras de América Hoy podrían arrojar falsos negativos en sus pruebas covid

Experto en salud pública cuestiona el regreso de las conductoras a América Hoy. (Foto: Instagram)

Este jueves 30 de septiembre, las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo y Janet Barboza, regresaron a la conducción del magazine tras ausentarse por dos días. Esto porque su compañera Melissa Paredes dio positivo a la prueba de coronavirus.

Durante su retorno, la hija de Gisela Valcárcel señaló que todos en el set estaban fuera de peligro. “Estamos en vivo y en directo, con todos los protocolos, con todas las pruebas, sanitos”, dijo.

Además, Ethel indicó que se realizó hasta seis pruebas para comprobar si realmente se había contagiado de covid19, siendo todos los resultados negativos. “Exagerada, pero no importa es lo que se tiene que hacer”, dijo.

Por su lado, Janet Barboza agradeció a Sarita Colonia por no haber dado positivo en las pruebas al igual que sus compañeros. “Nos hicimos todas las pruebas habidas y por haber, ¡hemos dado negativo!”, exclamó.

Sin embargo, durante un informe del programa Amor y Fuego, un especialista en salud pública advirtió sobre el enorme riesgo de contagio en América Hoy, ya que las conductoras podrían haber arrojado falsos negativos en las pruebas covid.

“La prueba de antígenos es una prueba intermedia. La OMS menciona que estas pruebas se deben utilizar con personas con síntomas y en personas que hayan pasado el periodo de ventana (14 días)”, indicó el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública.

De acuerdo al experto, Janet Barboza y Ethel Pozo deberían haber esperado los 12 días más para recién regresar al set de América TV, ya que tuvieron contacto directo con Melissa Paredes en el estudio.

”La norma es muy clara. Aquella persona que es positiva a una prueba covid tiene que guardar cuarentena por 14 días, lo mismo para aquellas personas que han estado en contacto con una segunda persona positiva al covid ”, indicó.

Recordemos que Ethel Pozo y Janet Barboza regresaron a la conducción de América Hoy este jueves 30 de septiembre, tras realizar cuarentena en casa por dos días.

Además, Almerí explicó que estos 14 días de cuarentena también deben ser cumplidos para aquellas personas vacunadas o ya infectadas de covid-19 en el pasado.

“Independientemente, si la persona tiene las dos dosis de la vacuna o si ya ha superado el virus en el pasado, es lo que establece los protocolos”, declaró para las cámaras de Amor y Fuego.

“No solo es una rebeldía o una irresponsabilidad, sino un procedimiento irregular. Se está exponiendo al peligro de contagio a los compañeros de trabajo o personas cercanas”, sentenció.

MELISSA CREE QUE SE CONTAGIÓ EN EL TRABAJO

Melissa Paredes señala que no sabe cómo llegó a contagiarse de covid19, porque siempre ha cumplido con todos los protocolos de bioseguridad en su día a día. Sin embargo, sospecha que haya adquirido el virus en el set de América TV.

“Yo soy una de las personas que salgo con mascarilla y mi alcohol en mano, no tengo idea dónde me contagié. Me imagino que ha sido allí, trabajando. Uno nunca dónde y en qué momento te vas a contagiar”, indicó.

Melissa Paredes se desempeña como conductora de América Hoy junto a Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes están conduciendo el programa América Hoy en compañía de Mariella Zanetti.

Además de eso, la modelo de 31 años está participando en el reality de baile de Reinas del Show, conducido por Gisela Valcárcel. Al igual que ella, su bailarín Anthony Aranda también ha dado positivo a la prueba del coronavirus.

