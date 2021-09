Macarena Gastaldo denuncia que fue agredida físicamente por mamá de Paula Manzanal

Macarena Gastaldo pasó examen en médico legista luego de denunciar que fue golpeada por mamá de Paula Manzanal. (Foto: Instagram)

Macarena Gastaldo y Paula Manzanal se encuentran enfrentadas a muerte. Desde que se declararon la guerra, ambas modelos dieron a conocer los secretos más íntimos de cada una de ellas.

En medio de este enfrentamiento, que acabaría en los tribunales por denuncias de difamación, se suma la mamá de Paula Manzanal, quien habría agredido físicamente a la modelo argentina en un restaurante de San Isidro.

De acuerdo a las declaraciones que brindó para Amor y Fuego, ella llegó al mencionado local de comida con la intención de pasar un agradable momento al lado de sus amigos; sin embargo, de un momento a otro apareció la progenitora de la ‘chica Tulum’ para reclamarle sus declaraciones.

“Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: “Deja de estar hablando de mi hija” que no sé que, “Pu.. de mie...” que no sé qué... me empieza a insultar, a decir un montón de cosas horribles , agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en la cara y mis amigos le agarran la mano”, comentó con la voz entrecortada.

Asimismo, Macarena Gastaldo argumentó que la mamá de Paula Manzanal se encontraba bajos los efectos del alcohol, por lo que no habría tenido control sobre sus palabras y acciones dentro del restaurante.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada, con la uña toda rota, tengo una carne viva. Casi me tira la copa en la cara... te juro que estoy... estoy traumada todavía porque si me hubiera tirado eso hubiera estado desfigurada” , dijo bastante nerviosa.

Tras ese violento incidente, la modelo argentina acudió al Instituto de Medicina Legal, donde pasaría los exámenes del médico legista para iniciar una demanda por agresión física contra la progenitora de la rubia.

Cabe recordar que la modelo argentina acusó a la exchica reality de ejercer la prostitución en Europa, afirmación que fue desmentida por la misma Manzanal en el programa de Magaly Medina.

PAULA MANZANAL CONTINUARÁ DENUNCIA CONTRA MACARENA GASTALDO

Durante una entrevista con Magaly Medina, Paula Manzanal dejó en claro que no tiene la intención de retirar la denuncia que interpuso contra Macarena Gastaldo por afirmar que ella ejercía la prostitución en Europa, continente en el radica actualmente.

“Yo pienso seguir con la denuncia hasta el final y esperar sacarla del país lo antes posible” , indicó la rubia modelo. Además, señaló que espera que pronto saquen a la modelo argentina del Perú, pues dio a entender que estaría evadiendo impuestos.

¿POR QUÉ TERMINÓ LA AMISTAD ENTRE LAS CHICAS TULUM?

La pelea entre las ‘Chicas Tulum’ empezó cuando Jossmery Toledo, quien recién ingresaba al grupo, acusó a Paula Manzanal de haberla discriminado por vivir en San Juan de Lurigancho y por no viajar con ellas a Tulum, ciudad en México donde frecuentaban las amigas.

“Yo me preguntó por qué Jossmery Toledo es chica Tulum si nunca ha pisado en su vida Tulum por lo que no cree que debería ser considerada chica Tulum”, fueron las palabras de Manzanal que hicieron enojar a la expolicía.

Tras ello, Toledo confirmó a través de sus redes sociales que ya no era amiga de Paula Manzanal, ya que no podía tener relación alguna con alguien que “minimiza a las personas por su clase social”.

