Janet Barboza coquetea con Andrés Wiese pero Edson Dávila se burla: “Puede ser su nieto”

El popular Giselo puso en aprietos a Janet Barboza. (Fotos: Instagram)

El actor Andrés Wiese se presentó en el set de América Hoy para responder una serie de preguntas por parte de las conductoras del programa, Ethel Pozo, Janet Barboza y Mariella Zanetti, quien está en reemplazo de Melissa Paredes tras dar positivo a la prueba de coronavirus.

Una de las interrogantes puso nerviosa a Janet Barboza en específico. “¿Es mito o verdad que quisiste venir a América Hoy para conocer a la señora Janet?”, preguntó la hija de Gisela Valcárcel.

Para sorpresa de las presentadoras de televisión, el recordado Nicolás de las Casas señaló que esto era cierto.

“Te conocí a ti Ethel, conocía a Mariella, Christian Domínguez. He venido a conocer a Edson Dávila y a Janet”, respondió el artista nacional.

“Estoy muy contento de conocerte, Janet…”, añadió Andrés Wiese con una sonrisa en el rostro.

Ante ello, la producción del programa de América TV no dudó en ambientar el set con música romántica, mientras que Janet Barboza se mostraba emocionada.

“Es mi momento, es mi momento… Me he puesto roja y nerviosa, en serio. Que venga un hombre tan guapo, caballero, reconocido y te mire con esa carita con la que Andrés me está mirando… “, acotó la conductora.

Sin embargo, esta escena rápidamente fue interrumpida por Edson Dávila, más conocido como Giselo, quien señaló: “ Señora, por favor, puede ser su nieto. Un poco de respeto, ya basta. Incomoda al invitado ”.

Aunque los presentes de América Hoy estallaron en risas, Ethel Pozo cuestionó al bailarín por no dejar a Janet Barboza compartir un tierno momento con Andrés Wiese.

“Hermano, tú no sabes si a Andrés le pueden gustar las mujeres mayores”, dijo.

Recordemos que Janet Barboza nació el 18 de julio de 1974. Es decir, tiene 47 años de edad. Por su parte, Andrés Wiese es menor por 10 años al tener 37.

“RICOLÁS TIENE MÁS JALE QUE YO”

Andrés Wiese recordó su papel de Nicolás de las Casas en Al fondo hay sitio, teleserie producida por Efraín Aguilar y que acabó en junio de 2020.

Al respecto, el actor señaló que el popular Ricolás, como así le decía el personaje de Joel González, tenía mucho más éxito con las mujeres.

“Yo estoy seguro que Ricolás tiene más jale que quien les habla”, indicó.

Incluso, Andrés Wiese explicó que menos chicas se lo quedan viendo en la calle debido al uso de mascarilla.

Cabe resaltar que Andrés Wiese, quien está protagonizando la película Doblemente embarazada, figuró entre los 100 rostros más bellos del mundo en el 2020, ranking que realiza la compañía TC Candler.

CONDUCTORAS DE AMÉRICA HOY VUELVEN

El 28 de septiembre, Melissa Paredes anunció que había dado positivo a la prueba de coronavirus, por lo que sus compañeras de conducción, Ethel Pozo y Janet Barboza, se ausentaron del programa para cumplir con la cuarentena.

En la reciente edición de América Hoy, del 30 de septiembre, Janet, Ethel y Edson Dávila volvieron al ser de América TV por todo lo alto.

“Estamos en vivo y en directo, con todos los protocolos, con todas las pruebas, sanitos”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

“ Nos hicimos todas las pruebas habidas y por haber, ¡hemos dado negativo! ”, exclamó por su parte la popular Rulitos.

Mientras que Melissa Paredes continúa aislada en su casa, Mariella Zanetti está en su reemplazo para cubrir el espacio vacío en la conducción.

SEGUIR LEYENDO: