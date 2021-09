Sheyla Rojas y Antonio Pavón juntos en México: Papá de Antoñito se hospedará en casa de Sir Winston

Sheyla Rojas recibirá a Antonio Pavón, a su novia Joi y a su hijo Antoñito. (Fotos: Instagram)

Magaly Medina reveló que Antonio Pavón viajará junto a su novia Joi Sánchez y su hijo Antoñito a México para reencontrarse con Sheyla Rojas. Lo curioso es que todos se hospedarán en casa de Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston, actual pareja de la influencer.

La periodista de espectáculos obtuvo esta información de primera mano, ya que se encontró con Antonio Pavón y su pareja durante una reciente visita a Girona, en España, en compañía de su esposo Alfredo Zambrano.

Según Magaly, Antonio Pavón, Joi y Antoñito estarán en la casa de Sir Winston, ubicada en Guadalajara, durante una temporada debido a que deben cumplir cuarentena para luego partir a Estados Unidos, país donde el hijo de Sheyla Rojas se someterá a una cirugía.

“Por invitación de Sheyla y su novio Lucho, (Antonio, su novia y Antoñito) van a hacer su cuarentena en esa casa. Van a estar 14 días en Guadalajara siendo huéspedes de Sheyla Rojas para después partir con destino a Filadelfia ”, indicó la urraca durante la última emisión de Magaly TV, La Firme.

Como se sabe, las personas que viven en Europa, como es el caso del torero y su familia, no pueden ingresar a Estados Unidos sin antes cumplir con la cuarentena primero. Por ese motivo, Sheyla Rojas se ofreció a ser su anfitriona durante su estadía en tierras aztecas.

Magaly indicó, además, que Luis Garlaza está muy agradecido con la cálida bienvenida que recibió Sheyla cuando viajó a España para visitar a su hijo Antoñito, por lo que le abrirá las puertas de su exclusiva vivienda en señal de gratitud.

Por último, la conductora de ATV informó que el pequeño Antoñito se quedará en Filadelfia cerca de tres meses, ya que requiere una serie de rehabilitaciones físicas para tratar la artrogriposis, enfermedad con la que nació.

¿QUIÉN ES SIR WINSTON?

Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston, es el novio mexicano de la modelo peruana Sheyla Rojas.

Aunque la exconductora de Estás en todas ha intentado mantener en privado su identidad, se sabe que Sir Winston es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción. Es natural de Zacatecas .

“Él no es nada público. Solamente puedo decir que no es ganadero, no es agricultor, no tiene nada que ver con cosas turbias ”, acotó sobre los rumores de que su pareja se dedicaría a negocios ilícitos.

Según la exrubia, ambos se conocieron en una cena con amigos en común. La atracción surgió de manera inmediata, por lo que Seyla decidió ir a su hogar para conocerlo mejor.

Tras pasar más tiempo con él y a su familia, Sheyla Rojas decidió permanecer en México para alejarse del escrutinio público. “Yo no quería regresar al Perú porque Antoñito también se iba a ir a España. Entonces estar encerrada con los medios, las cámaras y todo lo que estaba pasando no quería regresar”.

SHEYLA Y ANTOÑITO SE REENCUENTRAN

En agosto de 2021, Sheyla Rojas viajó a España para ver a su hijo Antoñito tras varios meses de estar distanciados debido a la pandemia del coronavirus.

Lo curioso de este viaje es que Sheyla se reconcilió con su expareja Antonio Pavón y se mostraron unidos como una gran familia, al lado de Joi Sánchez, novia del torero.

“La grandeza está en el perdón”, escribió la exconductora de Estás en todas en su Instagram, demostrando así que ella y el torero se encuentran en buenos términos.

Recordemos que Antonio Pavón y Sheyla Rojas se separaron en el 2014. Su ruptura fue bastante conflictiva, debido a los acuerdos legales sobre Antoñito. No obstante, hoy gozan de una buena relación amical.

