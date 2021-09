Laura Bozzo y su arresto domiciliario en Perú: un capítulo en su vida que no está dispuesta a repetir en México

Laura Bozzo enfrenta cargos contra evasión de impuestos y su situación se agrava tras estar prófuga de la justicia

Laura Bozzo se encuentra en el ojo de la tormenta tras emitirse una orden de captura por parte de la Interpol. Son 195 países que están alertados, buscando a la conductora de Televisa, a quien se le imputa cargos por la evasión del fisco.

Tras más de un mes y medio la presentadora se encuentra prófuga de la justicia, según ella, elaborando con sus abogados su defensa a fin de apelar la orden de prisión en su contra.

INVESTIGADA POR CASO DE CORRUPCIÓN EN PERÚ DURANTE EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI

Laura Bozzo fue captando la atención de los medios extranjeros en el 2002, cuando su ‘Talk Show’ denominado “Laura en América”, empezó a tener gran acogida por el publico peruano, fue entonces cuando la cadena Telemundo la invitó a grabar unos comerciales en Miami.

Cuando intentaba viajar para Estados Unidos, fue arrestada por presuntos vínculos con una red de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“El abogado me llamó y me dijo que me iban a arrestar yo le dije que a mí no me iban a arrestar, no la debo y no la temo. Estaba con mi hija menor, Alejandra, en el aeropuerto, habíamos pasado migración, por abordar el vuelo y yo estaba agachada saludando a un niño y llegan dos policías a decirme que tenía una orden de arresto”, narró para el programa de México De primera mano.

Según un artículo de la cadena de noticias de la ‘BBC’, “en 2010, la Corte Suprema de Justicia de Perú condenó a Fujimori por los delitos de homicidio calificado, corrupción, secuestro agravado y lesiones graves.”

Estas conexiones con el exmandatario la llevaron a pasar tres años de arresto domiciliario. Como se recuerda, existe un vídeo en donde se le ve a Laura Bozzo recibiendo dinero de manos de Vladimir Montesinos, en la famosa “sala del SIN”.

Fue acusada por recibir tres millones de dólares, de un dinero de procedencia ilícita, el cual tenía como función, de que ella apoye la campaña de Alberto Fujimori.

CASO DE SARAÍ TOLEDO, LA HIJA DEL EXPRESIDENTE PERUANO ALEJANDRO TOLEDO

Recordemos que Laura Bozzo estuvo en boca de todos, luego que emitiera un capítulo sobre la paternidad del ex presidente Alejandro Toledo, quien en ese tiempo, no reconoció a su hija fuera del matrimonio, llamada Saraí.

Laura Bozzo dio detalles de este evento que le costó su reputación en los medios de comunicación.

“Hice un programa que se llamó Padres que no reconocen a sus hijos y en ese programa, que era todo real, la ex pareja o amante, él dice que fue nada, dijo que había estado con el candidato a la presidencia Alejandro Toledo Y Perú se colapsó en ese momento. Saraí es exacta a la hija que tiene Toledo con la que fue primera dama de Perú, yo estaba cumpliendo con mi labor”, dijo al programa mexicano.

“Fui chantajeada por el presidente de la república, tengo las pruebas de que el ministro de justicia de ese tiempo fue a chantajearme, a decirme que si yo decía que Saraí no era la hija me daban la libertad y me daban un avión a Miami. Me torturaron, me hicieron de todo, pasé por lo peor que nadie se puede imaginar, me amenazaron que me iban a violar en la cárcel me iban a meter presa”, narró la conductora.

Asimismo, Laura Bozzo contó cómo este momento traumatizó a su hija y el duro pasaje que vivieron a raíz de estos problemas con la ley peruana.

“Eso traumatizó mucho a mi hija porque tenía que elegir entre ser mamá o lo que yo representaba para la gente. Yo ya había pasado migración, se me acercó la tripulación y le pidieron a los policías la orden de captura y no tenían. Pasé momentos muy tristes porque ver a mi hija llorar no me la borro de la memoria, era una niña tenía 13 años”, agregó.

Recordemos que Laura Bozzo pagó una pena de tres años bajo arresto domiciliario en la Sede de Monitor. En una ocasión, durante el programa Amor y Fuego le contó a Rodrigo González dónde vivió y cómo el set de televisión se convirtió en su hogar, ya que vivía dentro de un canal donde desde ahí transmitía sus programas televisivos.

