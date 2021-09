Macarena Vélez cumplió 28 años alejada de la polémica, las críticas y celebrando el amor

Macarena Velez ha estado en diferentes polémicas. (Foto: Instagram)

La conocida ex chica reality, Macarena Vélez celebró su cumpleaños número 28 junto a su familia y a sus amigos el pasado 25 de setiembre. Ella ha tenido una serie de polémicas y ha sido criticada en reiteradas oportunidades, Recordamos algunas de esas veces.

Expuesta sin Photoshop

Desde hace algunos años, Rodrigo Gonzáles critica a varios miembros de la farándula peruana. Le tocó esta vez a Macarena Vélez, al exponer el uso de Photoshop en una de sus fotos. La joven publicó fotografías durante su viaje a Cancún, pero una de ellas llamó la atención de ‘Peluchín’, donde aparece haciendo un deporte acuático. Al parecer tenía ciertos retoques de edición.

Se escapa de Lima tras video eliminado

Últimamente se había visto a Macarena cantando canciones de despecho en su Tiktok, además mandando indirectas en sus redes sociales. Sin embargo, la ex chica reality subió recientemente un video que después eliminó. En este se puede ver a Maca en presunto estado de ebriedad y actuando de una manera extraña junto a unos chicos. Al parecer, se habría dado cuenta de lo que publicó y eliminó la grabación ¿minutos después. Para alejarse de toda esta ola de críticas, Macarena Vélez se fue de Lima para buscar despejarse de todo.

Su abogado fue denunciado por doparla

En el 2019, fue víctima del abogado Adolfo Bazán a quien denunció en un video que compartió en redes sociales por haberla dopado y abusado. El sujeto ya había sido denunciado por violación en 2018 por una joven de 24 años. A fines de ese año fue detenido.

No renunció a Esto es Guerra

De un momento a otro la chica reality no apareció más en el conocido programa Esto es Guerra. La verdad fue revelada en la redes sociales de Macarena cuando mostró una fotografía de la carta notarial que le fue enviada por ProTV el 20 de agosto.

En la misiva se lee que “en conformidad con la cláusula décima del referido contrato, le comunicamos nuestra decisión de resolver unilateralmente el contrato de locación de servicios de fecha 27 de diciembre del 2018 por su participación en el programa ‘Esto es Guerra’ una vez que reciba la presente misiva, por lo que dejará de pertenecer en el programa”.

Así, Vélez confirmó que no fue ella quien renunció al programa de concursos, sino la empresa que decidió separarla por decisión “unilateral”. “Acá la carta notarial que me enviaron. Quiero aclarar que yo no me fui de ‘Esto es Guerra’, sino que ellos decidieron separarme.”

SU ÚLTIMA APARICIÓN EN TELEVISIÓN

Durante la última emisión del programa En Boca de Todos, el programa de espectáculos conducido por Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón, la modelo Macarena Vélez dejó ‘en shock’ a todos al llegar al set vestida y peinada diferente con otro color de cabello. Fue a presentar su nueva canción ‘El Vacilón’, anunciando su incursión en el mundo de la música, lo que motivó varios comentarios de los conductores.

“Pareces una muñeca lol”, le dijo, a modo de broma, Maju Mantilla al recibirla en el set del programa de América Televisión. “¡Qué tal cambio! Que tal ‘lookeada’”, añadió Tula Rodríguez, notablemente sorprendida.

Macarena Vélez sorprende con su nuevo aspecto. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO