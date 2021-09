Minsa conformará junta de expertos para evaluar eventual aplicación de una tercera dosis

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

El Ministerio de Salud, encabezado por Hernando Cevallos, se encuentra gestionando una junta de expertos para evaluar la eventual aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en nuestro país.

Esto se dio a conocer, luego que el titular de la cartera de salud, fue consultado por la solicitud del Colegio Médico, sobre la posibilidad de que no se dilate más la administración de una tercera dosis para el personal sanitario, a fin de reforzar su barrera de cuidado ante la presencia de nuevas variantes como la Delta Plus.

“Nosotros, en nuestro país, tenemos que evaluar no solamente el momento oportuno de poder iniciar este tipo de aplicaciones, sino, además, el tipo de vacuna que debíamos de elegir”, sostuvo.

“A partir de hoy el Ministerio (de Salud) ha convocado a una junta de expertos para hacer una evaluación de este tema. Esto está en evaluación, no es un tema que se descarta”, añadió.

Ayacucho destaca que más de 16 mil jóvenes recibieron la vacuna contra el covid-19 durante la reciente Vacunatón. Foto: ANDINA

PRIORIDAD ES TERMINAR LA INMUNIZACIÓN A LOS PERUANOS CON DOS DOSIS

En ese mismo enfoque, Hernando Cevallos aseguró que la prioridad para el Gobierno es completar la vacunación de las dos primeras dosis en la población.

“No podemos estás especulando con una tercera dosis y generando una expectativa en la población, cuando todavía no completamos (las dos primeras dosis)”, manifestó.

El titular del Minsa dio estas declaraciones en el centro comercial Mega Plaza, en Independencia, donde el funcionario fue parte de un evento donde empresas privadas se sumaron para ofrecer incentivos y promociones para impulsar la vacunación contra la Covid-19 entre sus empleados.

VACUNAS PARA LOS JÓVENES DE 21 AÑOS EN ICA

A través de su cuenta oficial en Facebook, la Diresa Ica anunció que a la jornada de inoculación, también pueden acercarse los jóvenes que cumplan los 21 años hasta el 31 de diciembre del 2021.

Asimismo, explicó que los vacunatorios estarán disponibles y se extenderá la aplicación hasta el 30 del presente mes, para que miles de jóvenes iqueños pueden recibir la dosis contra la Covid 19 tras las apariciones de la nueva variante Delta Plus.

La institución precisó que las personas de este nuevo grupo etario deben verificar previamente estar incluidas en el padrón nacional de vacunación a través del portal web pongoelhombro.gob.pe, donde además se les informará sobre la fecha, hora y lugar correspondiente para recibir su primera dosis de la vacuna contra la enfermedad.

“Deben estar incluidos en el padrón nacional de vacunación pongo el hombro, si no están incluidos no serán vacunados, eso significa que si alguien de otra región viene a la región de Ica, no será vacunado”, declaró el director de la Diresa Ica, Marcos Cabrera.

SEGUNDA DOSIS

Por otro lado, se comunicó que este martes 28 de setiembre, finaliza la aplicación de la segunda dosis para los ciudadanos de 30 años a más y rezagados, por lo que se ha dispuesto la continuación de 27 vacunatorios a nivel regional, para que la población de ese rango de edad pueda acercarse a completar su esquema de vacunación.

La información oficial de los vacunatorios disponibles se encuentran en la página de Facebook de la Diresa Ica.

PASOS PARA SABER DÍA, LUGAR Y FECHA DE TU VACUNACIÓN

- Ingresa a la plataforma consultas.pongoelhombro.gob.pe

- Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad.

- Haz clic en “consultar”.

-Finalmente, la web te confirmará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada.

LO QUE DEBES TOMAR EN CUENTA:

En caso todavía no tengas una fecha de vacunación, te saldrá un mensaje informándote que sí te están tomando en cuenta: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

