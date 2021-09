Estudiante peruano quedó gravemente herido tras ataque en Universidad de Pensilvania

Escándalo en la universidad de Pensilvania donde resultó un estudiante peruano gravemente herido. (Upenn.edu)

Un estudiante peruano de segundo año de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos quedó herido de gravedad tras sufrir el ataque de un miembro de la fraternidad Psi Upsilon en una fiesta realizada el pasado 4 de setiembre. Ante los hechos, la casa de estudios decidió abrir una investigación.

Según una testigo, fue el universitario Nicholas Hamilton quien golpeó varias veces a la víctima, que no pertenece a la fraternidad también conocida como “Castle”. Los que presenciaron la escena no intervinieron. Según la mismo testigo, el peruano fue sacado por otros dos miembros de la fraternidad a la calle, y fue llevado en ambulancia al Hospital de la Universidad de Pensilvania. El hecho fue reportado por el diario The Daily Pennsylvanian.

Según informa la publicación “el portavoz de la universidad, Stephen MacCarthy, y la vicerrectora adjunta de Asuntos Estudiantiles, Tamara L. Greenfield King, se negaron a comentar si Castle o Hamilton enfrentarán las consecuencias de Penn. La vicepresidenta de relaciones comunitarias del Consejo Interfraternity, Sasha Morledge, también se negó a comentar, citando razones de privacidad”.

La víctima, el hermano de la víctima y la testigo, que es una estudiante de segundo año de la universidad, hablaron con la policía de Pensilvania el 4 de septiembre y le mostraron a un oficial una foto de Hamilton. Tanto el hermano como la testigo agregaron que el oficial revisó los nudillos de la víctima y notó que no estaban rojos ni magullados, lo que sugiere que la víctima no se defendió.

No se conoce si la fraternidad Castle o Hamilton han enfrentado alguna sanción desde el ataque. Y según registros, hasta el momento no se ha realizado ningún arresto.

LOS HECHOS

Según informó la testigo, quien pidió no ser identificada, llegó con la víctima a la fiesta alrededor de la 1 a.m. del 4 de septiembre, no pasó mucho tiempo hasta que Hamilton se le acercó y lo empujó varias veces. El estudiante peruano levantó la mano y dijo en voz alta que se retiraba de la casa. Pero Hamilton procedió a golpear a la víctima, quien no se defendió, hasta que pareció perder parcialmente el conocimiento, siempre según testimonio de la testigo.

“Estaba tan aterrorizada”, dijo, y agregó que la víctima estaba “desplomada y parecía que le acababan de arrancar la vida” cuando dos hermanos Castle lo sacaron de la casa. Cuando la testigo trató de detener los empujones de Hamilton, recibió un empujón tan fuerte que su brazalete cayó al piso.

FACTOR RACIAL

Según indica la testigo, la raza jugó un papel en el ataque. “Nadie hizo nada. Parece que es solo este ambiente de culto, que tienes que ser leal a tus hermanos, a pesar de que están cometiendo ataques racistas”, dijo el testigo. “No creo que esto le hubiera pasado a un estudiante blanco”.

El hermano de la víctima es un estudiante de Penn que también estuvo presente en la fiesta pero que no presenció el asalto. Él también sospecha que la raza fue un factor en el altercado. Incluso comentó que ya había escuchado comentarios racistas por parte de Hamilton.

El hermano de la víctima también alegó que Hamilton hizo comentarios con carga racial hacia él y su hermano en otro evento de Castle en enero, incluyendo comentarios como: “Por supuesto que ambos son peruanos. Al menos no eres ecuatoriano”.

Tanto el hermano de la víctima como el testigo agregaron que están molestos por el incidente, lo que les ha hecho reconsiderar si están realmente a salvo en el campus de Penn. Se supo que la víctima ha utilizado con frecuencia escoltas de la policía de Pensilvania para moverse por el campus desde el incidente, ya que teme por su propia seguridad.

SEGUIR LEYENDO: