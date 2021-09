Vacuna contra el Covid 19: ¿Puedo vacunarme si perdí mi DNI?

Para miles de peruanos, vacunarse es una prioridad, sobre todo porque se sabe que estas inoculaciones permite mitigar la enfermedad del Covid 19. Como se sabe, en la actualidad, a partir de los 30 años en adelante ya pueden acceder a esta inmunización.

Sin embargo, para todos no resulta tan fácil, ya que por diversos motivos o factores, perdieron su documento de identidad (DNI) y muchos se preguntan: ¿Qué hacer ante eso y si no contar con este documento, pueden perder el turno de su vacuna? A continuación te contamos cómo actuar en estos casos y no perder tu turno.

¿Qué hacer si no tengo mi DNI?

El Minsa se ha pronunciado ante este hecho del que nadie está libre, como una forma de dar solución a la población y así evitar que se pierda el turno al momento de la vacunación.

Para esto, se debe tomar en cuenta que el ciudadano debe ingresar sus datos principales en el aplicativo Registro de personas sin DNI o indocumentadas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Puedes imprimir el procedimiento de esta gestión y presentarla al momento de ir a vacunarte.

De esta forma, tras terminar el registro de datos, se podrá gestionar su DNI y el personal del Reniec se encargará de contactar al solicitante. Si el que perdió su DNI es un adulto mayor, los responsables irán a la vivienda.

Para más información, puedes comunicarte al 0800-11040, o a los teléfonos 01 315 2700 o 01 315 4000.

¿Cómo saber si ya estoy en el padrón de vacunación contra la Covid 19?

Como sabemos se implementó la plataforma Pongo el Hombro, a fin de que las personas puedan conocer el local, la fecha y el horario en que serán vacunados contra el coronavirus (COVID-19).

Para ello puedes ingresar a Consulta el padrón de vacuna contra la COVID-19 (pongoelhombro.gob.pe)

Si te vacunaste en el extranjero, aquí puedes ingresar tus datos para estar registrado

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a la población que ya se encuentra habilitada una página virtual para que las personas que viven en el Perú y se vacunaron en el extranjero contra la Covid-19, puedan ingresen sus datos personales y queden registradas.

En esta plataforma te pedirán que llenes un formulario. Para esto deberás ingresar primero tu número de documento nacional de identidad (DNI) o carné de extranjería, la fecha de emisión de tu DNI y aceptar la política de privacidad.

“Ten presente que para llenar la información de la vacuna que recibiste, necesitas tener a la mano, o conocer los datos, del carnet de vacunación o el documento que te dieron al vacunarte”, se puede leer en esta plataforma de acceso para todos.

Cabe mencionar que la persona vacunada en el extranjero debe conservar en buen estado el carné original, ya que este aplicativo no emitirá ningún documento que certifique la información declarada en esta app.

No olvides que la información que brindes es importante porque así se sabrá las cifras correctas de los peruanos inmunizados contra la Covid 19.

Asimismo, recuerda que las personas que se vacunaron en el extranjero, solo podrán registrarse de manera virtual y no presencial como se venía circulando por redes sociales.

¿Cuándo empezó el proceso de vacunación en Perú?

El proceso de vacunación en el Perú comenzó el martes 9 de febrero, en los principales centros de salud en Lima y Callao.

Variante Delta: ¿Cómo cuidarme de la Covid 19 si viajo en un taxi?

Según las recomendaciones de Patricio Portaro, CEO de Directo, empresa oficial del Aeropuerto Jorge Chávez, es importante tener en cuenta estos consejos cuando viajas dentro de un taxi a fin de no exponernos al contagio de la Covid 19.

-Si sales de tu casa, usa doble mascarilla tanto dentro como fuera del vehículo.

-Mantén el vehículo ventilado, mejor abrir las ventanas durante todo el trayecto.

-No olvides, llevar desinfectante de manos colgado con una cinta del cuello o dentro de tu bolso, así lo tendrás a la mano para desinfectarte cuando lo necesites.

-Es mejor no recibir periódicos o revistas, bebidas o alimentos, dentro del vehículo.

SEGUIR LEYENDO