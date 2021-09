Karen Schwarz no descarta estar embarazada pese a que se ligó las trompas

Karen Schwarz podría estar nuevamente embarazada tras presentar síntomas pese a ligadura de trompas. (Foto: Instagram)

Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al confesar que desde hace algunos días presenta síntomas de embarazo , esto pese que se ligó las trompas luego del nacimiento de su segunda hija con Ezio Oliva. La conductora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer los malestares que ha presentado en los últimos días.

Aunque presenta varios síntomas de gestación, la exreina de belleza dudó que se encuentre en la dulce espera, pues confía plenamente en su método anticonceptivo, pero de igual manera le preguntó a sus fanáticas si era posible salir embarazada aunque tenga las trompas ligadas.

“Tengo mucho sueño, con nauseas, sin ganas de comer... (embarazada) no, estoy ligada, no hay forma, pero así me siento” , fue el primer comentario que emitió la conductora de televisión.

Asimismo, le comentó a sus seguidores que el malestar que tiene podría deberse a los medicamentos que viene tomando; sin embargo, pasará consulta con su ginecólogo para descartar un embarazo.

“Deben ser las pastillas que estoy tomando, es lo más seguro. ¿Les ha pasado que estando ligadas han salido embarazadas?...Bueno, les quiero contar que acabo de hablar con mi ginecólogo y me ha dicho que vaya el lunes a una consulta”, comentó.

KAREN SCHWARZ CELEBRA QUE SU HIJA SE HAYA CURADO DE LA CARDIOPATÍA

Karen Schwarz y Ezio Oliva contaron que su segunda hija nació con una cardiopatía, por lo que cada cierto tiempo debía pasar control médico para ver el estado de su enfermedad.

Tras un tratamiento médico, la pequeña logró recuperarse y, luego de realizarle una ecografía, confirmaron que ya se encontraba totalmente sana, por lo que la pareja no dudó en celebrar esta noticia.

“Hoy podemos contarles que oficialmente nuestra Cayetana está libre de la cardiopatía con la que nació, gracias, Dios, por sanarle el corazón a mi hija. ¡No se imaginan lo que significa para nosotros esta gran noticia!”, escribió el cantante.

KAREN SCHWARZ RECIBE CRÍTICAS POR PROMOCIONAR SU NEGOCIO

Karen Schwarz decidió publicar una foto en topless como parte de la promoción de una nueva prenda de su colección de ropa. Los usuarios de las redes sociales no lo tomaron a bien y lanzaron una serie de críticas contra la exreina de belleza.

“El cuerpo es lo más maravilloso que tenemos y los valores de una persona no se miden por la cantidad de ropa que se ponga encima”, escribió la conductora de TV sin imaginar que su publicación no sería aceptada por los cibernautas.

Karen Schwarz hizo topless para promocionar prenda de su marca de ropa. (Foto: Instagram)

KAREN SCHWARZ VUELVE A MUJERES AL MANDO EN REEMPLAZO DE MARICARMEN MARÍN

Tras su abrupta salida de Mujeres al mando hace aproximadamente un año, Karen Schwarz volvió al magazine de Latina para reemplazar a Maricarmen Marín, así lo dio a conocer la misma cantante, quien se encuentra actualmente esperando a su primer hijo.

“¡Hola cómo están! A todo el equipo de Mujeres al mando gracias por darme la bienvenida. Va a ser una semana súper linda. Voy a estar aquí acompañándolos, pero Mari este es tu lugar, este es tu espacio”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: