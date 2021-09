María Fe Saldaña, pareja de Josimar, confirma embarazo tras ampay del salsero: “No ha sido fácil”

La joven de 20 años se habría separado del salsero. (Foto: Instagram)

María Fe Saldaña confirmó a través de un emotiva publicación en sus redes sociales que está embarazada de Josimar, quien fue acusado de haberle sido infiel con una modelo en Estados Unidos y que hace tan solo unos días fue captado con otra misteriosa mujer .

En medio de este escándalo, la joven de 20 años confirmó los rumores sobre la dulce espera, ya que Magaly Medina señaló en su momento que estaría en avanzado estado de gestación.

“Las cosas no han sido fáciles... Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados”, se lee en su extenso mensaje.

María Fe también le pidió perdón a su hija, de nombre Jeilani, por no haber sido “fuerte” en su momento, pero no especificó las causas de su dolor. “Tuvimos caídas, pero quiero que sepas que todo lo que haga desde hoy en adelante será solo para ti”, detalló.

María Fe confirmó su embarazo a través de sus redes. (Foto: Captura Facebook)

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue una indirecta dirigida hacia Josimar, de quien se habría separado tras la difusión de unas imágenes abrazando a una rubia mujer en Estados Unidos, durante el cumpleaños de su madre.

“De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mi y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme”, indicó la joven

Al parecer, María Fe Saldaña habría decidido finalmente criar sola a su hija y no al lado de Josimar , quien le había pedido matrimonio en pleno concierto virtual meses atrás.

AMPAY DE JOSIMAR

El 24 de septiembre, Magaly Medina presentó en su programa imágenes de Josimar abrazando a una rubia mujer durante una reunión por el cumpleaños de su madre en Estados Unidos, país al que no llegó a viajar su pareja María Fe Saldaña por falta de visa.

En las imágenes, se puede observar al salsero hacerle unos ‘masajitos’ a una misteriosa mujer. Sin embargo, nadie sabe cuál sería la relación sentimental entre ambos.

“¿Qué va a decir ahora Josimar?, ¿que la chica es la presidente de su club de fans, la vecina de su mamá, la ahijada de su mamá? Él para excusas es bueno. Escucha María Fe, los hombres siempre tienen excusas. Si tú intuición te dice que te están mintiendo es porque te están mintiendo”, opinó la periodista en Magaly TV, La Firme.

“Si haces eso es porque estás oficializando que tienes una persona al lado y ya no te importa lo que piensa esa persona en Perú. Creo que Josimar está pasando la página de María Fe”, añadió la Urraca.

MODELO COLOMBIANA JURA QUE BESÓ A JOSIMAR

En agosto de 2021, Josimar viajó a Estados Unidos en compañía de Gianella Ydoña, madre de su hijo, para que el pequeño estudie fuera del Perú.

Aunque no se sabe porque María Fe Saldaña no acompañó a su pareja por razones desconocidas, Josimar no dejó de expresar en redes sociales lo mucho que extrañaba a María Fe, demostrando así que su relación iba mejor que nunca.

Sin embargo, Josimar fue ampayado por las cámaras de Magaly TV, La Firme besando a una mujer en una fiesta de Latinos en Nueva Jersey, lugar donde también cantó Jerry Rivera.

Después de este sonado ampay, la protagonista de las imágenes, una joven colombiana, le aseguró a Magaly Medina haber pasado la noche con el cantante, pero que estaría siendo amenazas por hablar del tema.

“Contó que conoció al salsero, él la invitó a un hotel, estuvieron al habla con conversaciones que hemos visto, nos ha enseñado, pero no ponemos al aire porque la chica se siente amenazada”, señaló Magaly luego de que la mujer le cancelara la entrevista.

“Ella dice que gente del entorno de Josimar la está amenazando, tiene muchísimo miedo”, agregó Medina.

