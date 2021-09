Vania Bludau jura que no será eliminada de Reinas del Show: “Se va otra”

Vania Bludau entró en sentencia junto a Diana Sánchez y Milena Zárate. (Foto: GV Producciones)

Vania Bludau quedó en sentencia junto a Milena Zárate y Diana Sánchez al obtener el puntaje más bajo en la cuarta gala de Reinas del Show. Sin embargo, la concursante del programa de Gisela Valcárcel está segura que no será eliminada.

La pareja de Mario Irivarren, quien olvidó su coreografía en la última edición del reality, señaló que ya está trabajando junto a su bailarín, Jeremy Iturri, en la siguiente presentación para salir de sentencia.

“Ya me había dado cuenta que iba a quedar sentenciada, de todas maneras. No porque el baile haya estado mal, sino porque el puntaje estaba bajo. No tenía ningún punto extra”, indicó en un inicio la modelo.

“Desde hace rato le estaba diciendo a Jeremy que preparemos la sentencia, creo que podemos elegir el género. Ya lo decidimos, ya está todo dado”, agregó.

Al respecto, Vania Bludau señaló que estar en sentencia significa para ella una oportunidad para destacar y dar lo mejor de sí. “Trabajar a presión, como es ahora, se me van a activar todos los circuitos”.

Incluso, la participante de Reinas del Show agradeció las críticas de sus compañeras, quienes señalaron que a la excombatiente le faltaba “despegar” para brillar en la pista de baile.

“Puede ser que tengan razón. Pero ya estoy sentencia, de acá no me voy, no hay forma que me vaya, se va otra. No estoy furiosa, pero estoy activa a cualquier cosa que se venga. Yo no me voy la próxima semana”, expresó muy decidida.

Recordemos que, en la cuarta gala del programa de América TV, Vania Bludau cayó en triple sentencia al obtener 37 puntos, mientras que Milena Zárate y Diana Sánchez empataron con 40 puntos.

¿POR QUÉ VANIA OLVIDÓ SU COREOGRAFÍA?

Durante la competencia, Vania Bludau sorprendió al jurado con un impecable baile al ritmo de merengue. Sin embargo, su presentación se vio opacada tras cambiar de género musical, pues no le fue nada bien con el disco.

Luego de olvidar casi todos los pasos de baile, la exchica reality se mostró muy fastidiada consigo misma, ya que siempre busca la perfección en cada una de sus presentaciones.

Al respecto, Vania Bludau confesó que olvidó toda la coreografía porque confundió los ensayos antes de que empezara la música. “Hubo un cruce de información”, consideró.

Vania, además, confesó que el momento no fue tan bochornoso porque logró improvisar varios movimientos con su bailarín, de manera que no se sintiera el gran vacío en la coreografía.

“Lo llenamos con cargadas que ya sabíamos. Me hubiera gustado hacerlo perfecto, no hemos tenido tan mal puntaje, pero hubiera querido más. Si hubiera sido merengue, hubiera sido un puntaje alucinante”, dijo.

Vania Bludau no pudo evitar romper en llanto al terminar su presentación en Reinas del Show. (Foto: Captura de América TV)

BUSCA REVANCHA

En la cuarta edición de Reinas del Show, las llamadas ‘heroínas’ y ‘villanas’ se disfrazaron de personajes de dibujos animados para enfrentarse al ritmo de la popular canción In Da Getto de J Balvin.

Melissa Paredes, Brenda Carvalho, Lady Guillén e Isabel Acevedo, integrantes de las ‘heroínas’, terminaron por ganar la contienda de baile, ganando así dos puntos adicionales.

Las 'villanas' no lograron vencer a las 'heroínas' en el versus de baile. (Foto: GV Producciones)

Tras perder este versus de baile, Vania Bludau, integrante de las ‘villanas’, consideró que fue una justa victoria; no obstante, está lista para pedir una revancha junto a Gabriela Herrera, Diana Sánchez, Milena Zárate y Yolanda Medina, quien fue la grande ausencia del programa.

“Ellas han tenido más tiempo de ensayo, a nosotras nos cambiaron varias partes de la coreografía el mismo día, eso te da menos seguridad. En fin, una ellas, una nosotros, se nos viene la revancha”, acotó Vania Bludau.

