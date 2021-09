Pedro Castillo: “Al corrupto se le dice corrupto, no podemos taparlo”

Pedro Castillo envió mensaje a los corruptos durante la ceremonia de clausura del GORE Ejecutivo. (Foto: Andina)

Pedro Castillo participó en la ceremonia de clausura del GORE Ejecutivo, el cual se llevó a cabo en la región Loreto. Durante su discurso, el mandatario peruano envió un claro mensaje a los corruptos y los funcionarios que se han visto implicados en este tipo de delito.

El Presidente de la República dejó en claro que su Gobierno se encuentra fiscalizando y sancionando los casos para que en un futuro esto no se vuelva a repetir, especialmente en las provincias.

“Sí se está sancionando. No podemos darle un centímetro a gente que saca dinero del estado. Si encontramos a un ladrón no podemos taparlo con un dedo, al ladrón se dice ladrón y al corrupto se le dice corrupto y hay que sancionarlo” , comentó de manera eufórica.

De otro lado, Pedro Castillo se refirió al centralismo que existe en el Perú y la importancia de salir de Palacio de Gobierno para visitar las diferentes regiones de nuestro país, las cuales afirmó deben sentir el respaldo del Estado.

“Yo llamo a la más grande unidad, como hicimos la lucha contra la pandemia, hagamos el esfuerzo de estar unidos despojándonos de todo actitud personal, política, porque tenemos enemigos comunes”, comentó.

Asimismo, el mandatario se comprometió a ejecutar lo que su Gabinete conversó con los gobernadores regionales, pues aseguró que su Gobierno es de “las provincias y las regiones”.

Para finalizar, sostuvo que buscará encaminar la práctica de la descentralización del país, esto con la intención que los pueblos, centros poblados, distritos y provincias tengan más respaldo del Estado Peruano.

PEDRO CASTILLO FELICITÓ A LAS FF.AA. POR LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO

Pedro Castillo emitió un discurso por el día de las Fuerzas Armadas, donde recordó la labor de la institución para vencer al terrorismo y defender las fronteras del Perú.

“No existe lugar en el país donde su presencia no deje de sentirse, ni una tarea que no cumplan con eficiencia, pese a las dificultades propias de la distancia, el tiempo o las carencias. Su sacrificio en las luchas del Perú por ser independiente, por defender nuestras fronteras, por luchar contra el terrorismo, nos habla de instituciones valerosa y honrosas ”, señaló el mandatario.

Asimismo, el presidente Castillo recordó que las instituciones armadas trabajaron de manera constante desde el 2020 en la lucha contra la pandemia del COVID-19, poniendo incluso en riesgo su salud.

“Hoy vemos que el esfuerzo de cada uno de sus integrantes ha valido la pena. ¿Cuántas vidas se han salvado exponiendo las propias? Las Fuerzas Armadas son ejemplo de integración, integridad y la solidez de su conducta, el brazo amigo de nuestros poblados más necesitados y el enemigo más inquebrantable e infraterno de aquellas personas que buscan socavar la patria y destruir al Perú y su memoria”, manifestó.

GUIDO BELLIDO SE TOMÓ FOTO JUNTO A PEDRO CASTILLO E IBER MARAVÍ

El jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, utilizó su cuenta de Twitter para compartir una foto del almuerzo que tuvo con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Iquitos tras la clausura del Gore Ejecutivo.

En la imagen no solo aparece el mandatario, también el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, así como el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa.

“ Por un país descentralizado con oportunidad para todos, el pueblo unido jamás será vencido ”, escribió el primer ministro en la red social.

Guido Bellido compartió una foto del almuerzo que tuvo con Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

