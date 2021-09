Guido Bellido y las razones por las que canceló reunión del Consejo de Ministros

|Foto: Agencia Andina

La defensa de Guido Bellido al regimen de Nicolás Maduro, al punto de desmentir públicamente al vicecanciller sobre la posición del gobierno de Pedro Castillo sobre el reconocimiento de la autoridad del dictador venezolano, provocó una nueva crisis ministerial que llevó a la cancelación de la reunión del Consejo de Ministros programada para la mañana de ayer miércoles a las 10:00 a.m.

Aunque no se ha dado detalles de las razones por las que el titular de la PCM decidió cancelar esta reunión rutinaria de coordinación, donde también se presenta el presidente Pedro Castillo, lo que se sabe es que hasta el momento no hay fecha de reprogramación y que la crisis en el gabinete Bellido está más latente que nunca.

Las sesiones de este gobierno se realizan los días miércoles, es por ello que los medios estuvieron expectantes a la presencia de Bellido y los demás ministros en la casa de Pizarro; sin embargo, no aparecieron.

La reunión fue suspendida a pedido del premier Guido Bellido, quien hoy jueves 23 y mañana viernes 24 de setiembre tiene programado actividades en el Gore ejecutivo, evento realizado en Loreto junto al presidente Pedro Castillo, pero ayer ambos despacharon desde sus respectivas oficinas.

Tal parece que la estrategia del gobierno es no responder a la prensa sobre los detalles de la misteriosa reunión entre Castillo y Maduro, quienes se encontraron en México secretamente y no fue informado ni programado en la agenda oficial del mandatario peruano. Además, de las preguntas respecto al emplazamiento del premier al canciller y vicecanciller a “tener las puertas abiertas” si no están de acuerdo con la posición del gobierno respecto a la política venezolana.

POLÉMICO TUIT

El vicecanciller Luis Enrique Chávez, durante su viaje a Estados Unidos junto al mandatario Castillo Terrones y el canciller Óscar Maúrtua, sostuvo que el Perú no reconocía la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

“Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela”, señaló.

Rápidamente, en redes sociales, Guido Bellido lo desmintió y manifestó que las declaraciones del vicecanciller difiere de la posición actual del gobierno.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió Bellido.

En tanto, el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, aseguró que los titulares de las diversas carteras del gobierno de Pedro Castillo están con el canciller Óscar Maúrtua y el vice canciller tras las declaraciones vertidas en redes sociales por el primer ministro.

“Nosotros estamos designados por el presidente de la República, será él quien determine cualquier situación, cualquier tipo de opinión. Respetamos la opinión de cualquier ministro, en el Consejo de Ministros hay democracia”, expresó.

Recalcó que respeta las declaraciones de Bellido, pero que todos los ministros “estamos de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores, que en este caso es el canciller Maúrtua. Estamos nosotros en esa línea. Nosotros estamos con el canciller Maúrtua”

APOYO A MADURO

En tanto, en una reciente entrevista al diario Correo, el titular de la PCM no dudó en exponer sobre la posición del Ejecutivo respecto al régimen de Venezuela y aseguró que en ese país no existe una dictadura.

“De ninguna manera puedo considerar a un hermano país (Venezuela) una dictadura, es un país que viene construyendo su propia democracia”, dijo en diálogo con este medio, explicó .

Desde su punto de visto, el premier Bellido, indica que nuestro país debe “respetar la autodeterminación” de Venezuela y que no se puede “tener una injerencia en un hermano país”.

Asimismo, habló sobre el tuit en contra del vicecanciller Luis Enrique Chávez.

“Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el presidente Pedro Castillo establece una determinada línea desde la campaña presidencial, donde hemos planteado una línea de trabajo clara. No puede haber un vicecanciller que diga que no hay una autoridad reconocida, porque contradice al presidente de la República, quien no está continuando una política de Estado del anterior gobierno; tiene una postura diferente y su prioridad es mejorar las relaciones en Latinoamérica y con todos los países”, aseveró el titular de la PCM.

