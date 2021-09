Rodrigo González se burla de Magaly Medina y le recuerda escándalo con Paolo Guerrero

Rodrigo González se burla de Magaly Medina. (Foto. Instagram)

Rodrigo González no dudó en responder Magaly Medina luego que ella que enviaran carta carta notaria por mostrar imágenes de América TV. La animadora señaló que también deben enviarle este tipo de misivas a otros programas, en referencia a Amor y Fuego.

Ante ello, Gigi Mitre indicó que no es así porque Willax TV es un canal pequeño y no pertenece a Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ATV. Sin embargo, Rodrigo fue más allá y se burló de la conductora de ATV.

“Parecía la acuseta de la clase.”, señaló. “Si me mandan a mi, mándenle a ellos. Porque lo que dicen ellos no es importante, lo que digo yo sí es importante” , dijo remedando a la periodista.

“Porque yo tengo 12 puntos, y ellos tienen 2. Dos puntos tenías tú en La purita verdad, ah no, uno. Por eso te sacaron del aire aprovecharon lo de Paolo Guerrero, no sabían qué hacer contigo”, señaló entre risas mientras no dejaba de imitarla. “Es que así habla, parece que está vomitando”, acotó entre risas.

Incluso le hizo acordar de un programa de suyo que nunca salió al aire. “‘La caja negra’ nunca salió al aire, la siguen buscando (risas). Parece la Maskaly”, acotó.

“Soy muy feliz, soy feliz con mi marido. Si mi amor, se nota. Tranquila, sosiégate. Tú eres la reina, la líder, tranquila. Por qué te asusta este modesto programa. Si todo el Perú te ve, todos quieren ir a tu programa. Ya pues, que el sol salga para todos”, continuó.

Finalmente, señaló que la producción de Magaly Medina se quiere llevar a todos sus integrantes. “Magaly Medina en lugar de Magaly Medina es Magaly Mezquina, pero bueno”, resaltó el conductor, acotando que acaban de firmar un año más con Willax TV.

RODRIGO GONZÁLEZ LLAMA ‘MEZQUINA’ A MAGALY MEDINA

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se mostró muy molesto tras las afirmaciones de Magaly Medina y la tildó de ‘mezquina’. Ella reveló que constantemente le mandan cartas notariales por mostrar imágenes de ‘Esto es Guerra’, pero que dicho canal no hace lo mismo con Willax.

“Hagan un equilibrio, si a mí me lo prohíben, prohíbanselo a otros porque, de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo (...) Quizá sea el rating que no les importa, no es lo mismo 12 puntos que 2 puntos”, dijo, en referencia a programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

También señaló que probablemente América TV no toma cartas en el asunto contra Willax TV porque ella tiene más rating y su palabra “tiene mucho más peso que otras personas”.

Ante tales afirmaciones, Rodrigo se pronunció en su cuenta de Instagram y aclaró por qué su programa sí puede emitir secuencias de ‘Esto es Guerra’ y de otros canales de TV

“Ella siempre ha sido mezquina, además habla disparates. Willax puede pasar imágenes porque no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ATV, sí. Ellos han firmado un acuerdo que no incluye a Willax. Asimismo, nos han enviado sendas cartas notariales que no proceden” agregó el conductor de ‘Amor y Fuego’.