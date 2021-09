Rodrigo González vuelve a pelearse con Magaly Medina: La tilda de mezquina y egocéntrica

Rodrigo González y Magaly Medina discuten después de mostrar imágenes de la caída de Elias Montalvo en 'Esto es Guerra'. (Foto: Instagram)

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se mostró muy molesto tras las afirmaciones de Magaly Medina y la tildó de ‘mezquina’. Ella reveló que constantemente le mandan cartas notariales por mostrar imágenes de ‘Esto es Guerra’, pero que dicho canal no hace lo mismo con Willax.

“Hagan un equilibrio, si a mí me lo prohíben, prohíbanselo a otros porque, de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo (...) Quizá sea el rating que no les importa, no es lo mismo 12 puntos que 2 puntos”, dijo, en referencia a programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

También señaló que probablemente América no toma cartas en el asunto contra Willax porque ella tiene más rating y su palabra “tiene mucho más peso que otras personas”.

Ante tales afirmaciones, Rodrigo se pronunció en su cuenta de Instagram y aclaró por qué su programa sí puede emitir secuencias de ‘Esto es Guerra’ y de otros canales de TV

“Ella siempre ha sido mezquina, además habla disparates. Willax puede pasar imágenes porque no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ATV, sí. Ellos han firmado un acuerdo que no incluye a Willax. Asimismo, nos han enviado sendas cartas notariales que no proceden” agregó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Además, cuestionó el rating alcanzado por Magaly: “Por cierto, hace mucho que no hace 12 puntos, hoy por ejemplo está en 9 y hacía mucho que no hacía dos dígitos. Su ego la ciega”.

FANS DE RODRIGO GONZALES LE MUESTRAN SU APOYO EN REDES SOCIALES

A la fecha, el famoso ‘Peluchín’ cuenta con dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, popularidad que va aumentando desde que formó su comunidad de ‘Rodriguistas’ en esa misma red social y lo han apoyado desde que dejó de trabajar en el conocido programa ‘Válgame Dios’ transmitido por Latina.

Por ello, luego de que se desataran las declaraciones de Rodrigo y Magaly, muchos de los ‘Rodriguistas’ han mostrado su cariño y apoyo en las diferentes redes sociales contra la conductora, también tildándola de ‘mezquina’. “La acomplejada y materialista de Magaly solo demuestra lo envidiosa y egoísta que es con Rodrigo. Ella jamás tendrá el verdadero amor que los fans le tienen a peluchin...” menciona una de las fans en su cuenta de Twitter.

Otros hicieron referencia a la amistad que hubo entre ambos conductores. “Las declaraciones de Magaly ayer han sido nefastas hacia un amigo al que supuestamente quiso, su ego es más grande que su boca. @rodgonzalezl te queremos todas tus Rodriguistas” menciona una de las fans en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Magaly ayer han sido nefastas hacia un amigo al que supuestamente quiso, su ego es más grande que su boca.

