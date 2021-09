Parlamentaria de Perú Libre, María Agüero: “El sueldo de congresista de 15,600 soles no me alcanza”

Parlamentaria asegura que sueldo de 15 mil 600 soles no le alcanzan.

La parlamentaria por Arequipa, María Agüero Gutiérrez, sorprendió a la ciudadanía al afirmar esta mañana que su sueldo como congresista no le alcanza . Estas declaraciones las brindó luego de que se conociera que su bancada pretende bajar los sueldos empezando por el presidente, ministros y legisladores.

La legisladora, a través de una entrevista con Radio Yaraví, aseguró que el ingreso mensual de 15.600 soles no le alcanza para solventar su costo de vida , ya que manifiesta que vivir en la capital es caro.

“Ustedes saben que soy transparente le guste o no las personas, la vida en Lima es bien cara, y si uno quiere trabajar, quiere hacer buena gestión (…) a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba (como congresista)”, explicó.

En ese mismo enfoque, la congresista resaltó que una propuesta para reducir el sueldo a los legisladores no prosperaría y que se quedaría trunca. “No he visto en el Congreso ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo”, acotó.

RATIFICA SU POSICIÓN

Tras ser consultada por los periodistas y un oyente de la emisora radial en Yaraví, Agüero no dudó en volver a ratificar que recibe un sueldo insuficiente. “El sueldo a mí no me alcanza por todo el compromiso que tenemos en nuestro despacho”, reafirmó.

“A ellos no los estamos mirando, la población nos mira a los congresistas, desprestigia al Parlamento. No estamos ni un par de meses y ya quieren que resolvamos lo que en 200 años no hemos podido hacerlo”, dijo.

Finalmente, la congresista señaló que presentará un proyecto de ley para reducir el sueldo de los funcionarios públicos que reciben ingresos superiores a la remuneración del presidente Pedro Castillo.

En ese sentido, recordemos que el jefe de Estado gana mensualmente 15, 500 soles, mientras que los congresistas ganan S/15, 600, es decir S/100 más que el mandatario, según la Ley que desarrolla el artículo 39ª de la Constitución Política en lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado.

PROMESA DE PEDRO CASTILLO

Una de las promesas electorales del presidente Pedro Castillo Terrones, durante su campaña electoral fue no cobrar el sueldo presidencial y vivir de su remuneración magisterial, estimado en S/ 3,074.

CREE EN VLADIMIR CERRÓN

La parlamentaria Agüero señaló que se afilió a Perú Libre porque tiene “esperanza” en su secretario general, Vladimir Cerrón, quien se encuentra investigado por malversación de fondos.

“Cada vez que participo, agradezco al doctor Vladimir Cerrón por habernos dado esta herramienta política que se llama Perú Libre”, manifestó. Sumándose a ello, aseveró que a pesar de que solo lo ha visto cinco veces, le ha bastado para ver “la calidad humana” del exgobernador regional de Junín, según reporta la revista Caretas.

