Fondo Mivivienda contará con S/ 25.5 millones más para bonos familiares habitacionales

El valor del Bono Familiar Habitacional para construcción es de 38,500 soles. | Foto: Fondo Mivivienda

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) autorizó este martes una transferencia de 25 millones 551,680 soles a favor del Fondo Mivivienda para la ejecución del Bono Familiar Habitacional destinado a la atención de la población damnificada con vivienda colapsada o inhabitable a consecuencia del sismo ocurrido el 30 de julio del 2021 en 38 distritos de siete provincias del departamento de Piura.

El Bono Familiar Habitacional es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita, en el marco del programa Techo Propio del Fondo Mivivienda.

Mediante Resolución Ministerial Nº 293-2021-Vivienda, publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó dicha transferencia de recursos para los bonos de Techo Propio en la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

El valor del Bono Familiar Habitacional para construcción es de 38,500 soles.

La norma también dispone la publicación de la presente resolución ministerial en el portal institucional del MVCS (www.gob.pe/vivienda).

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas y financieras para lo cual se realiza la transferencia financiera.

El Fondo Mivivienda informará al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances físicos y financieros de las actividades a que se refiere la presente resolución ministerial.

Los recursos de la transferencia financiera autorizada no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA TECHO PROPIO?

Es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no excedan el valor de S/ 3,715 para comprar y S/ 2,706 para construir o mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DEL PROGRAMA TECHO PROPIO?

El Bono Familiar Habitacional - BFH, el cual es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve. El valor del Bono varía de acuerdo a la modalidad a la que la familia postule:

SE PROMOVERÁ ACCESO A 62,000 VIVIENDAS

El Fondo Mivivienda informó el último fin de semana que promoverá el acceso a 62,000 viviendas dignas en el presente año, beneficiando a igual número de familias de Lima Metropolitana y provincias.

En entrevista con el Diario Oficial El Peruano, el presidente del directorio del Fondo Mivivienda, Pedro Sevilla, señaló que la meta es alcanzar los 11,000 créditos al cierre del año, así como 51,000 viviendas Techo Propio para las familias de escasos recursos.

“El Fondo Mivivienda cuenta con recursos, es una empresa (del Estado) solvente, tiene liquidez para prestar, no presenta ningún problema, pero se quedó sin recursos para el otorgamiento de los bonos. Por ejemplo, cuando alguien quiere comprar una vivienda de 250,000 soles pone una cuota inicial y pide un crédito de 200,000 soles al Fondo Mivivienda, y esa operación viene con un monto de regalo que es el bono, pero no se tenía los recursos para otorgar ese apoyo. Por lo tanto, no se tiene ningún problema para prestar, porque incluso hemos continuado prestando a los créditos que se entregan sin bonos, los cuales se refieren a las viviendas con un costo de 325,000 a 400,000 soles”, dijo a Agencia Andina.

(Con información de Agencia Andina)

