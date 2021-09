Proyecto de Ley de Perú Libre pondría en peligro libertad de prensa en el Perú

Bancada de Perú Libre presentó proyecto de Ley que atenta contra la libertad de prensa

El congresista Abel Reyes, del partido oficialista Perú Libre, presentó un proyecto de ley que busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”, lo que significaría el control de contenidos de los medios de comunicación y una grave amenaza a la libertad de prensa en el país.

El documento sostiene en su justificación que “el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la Nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales”

Asimismo, en el artículo 4 del proyecto legislativo indica que en caso de emergencia, el Gobierno podría dictar medidas “temporales” que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicación y que “con carácter excepcional y transitorio”, podría asumir temporalmente la prestación directa de determinados servicios o explotación de las redes de telecomunicación.

“El Poder Ejecutivo con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia”, detalla el proyecto.

En otra parte de la norma argumenta que “los medios de comunicación no estarían respetando lo establecido en el artículo 14 de la Constitución. “Sin embargo, en la realidad nacional actual se observa como los medios de comunicación se olvidaron de dicha colaboración con el Estado, así como de la Responsabilidad Social que tienen, desconociendo cualquier forma de ética en la difusión de sus contenidos”

La iniciativa legislativa también lleva las firmas de los legisladores oficialistas María Agüero, Alex Paredes, Silvana Robles, Guillermo Bermejo, Jhasmina Paredes y Waldemar Cerrón

PROYECTO DE LEY DE PERÚ LIBRE

RECHAZAN PROYECTO DE LEY

“Es un proyecto inconstitucional, una amenaza más del gobierno a la prensa, fiel al estilo chavista de Venezuela o dictaduras como la de Nicaragua y Cuba. Ellos están ratificando su posición de campaña”, dijo el abogado Fernán Altuve.

Otros especialistas ha visto con preocupación esta norma, pero sostienen que “si se quiere hacer una modificación , se debe modificar la ley actual, no emitir una nueva ley que es contradictoria e imprecisa en el aspecto técnico y legislativo”.

Nano Guerra García, vocero de Fuerza Popular dijo que Perú Libre no quiere medios críticos, los rechaza, los detesta, “pero ese proyecto de ley no debe ser ni analizado en comisión porque no será aprobado ni recibirá respaldo de la mayoría”.

Asimismo, el legislador de Renovación Popular, José Cueto, manifestó que dicho proyecto de ley no será apoyada por su bancada.

El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Jorge Baca-Álvarez, agregó por su parte, que el “proyecto de ley busca controlar los medios de comunicación libres e independientes. Esta norma proyecta demuestra una falta de conocimiento total sobre el tema, habla de que la radio y televisión son un servicio público, cuando no es así. Acá la intención es quedarse con los medios de comunicación y que estén al servicio del Estado cuando eso no caracteriza a un gobierno que se dice democrático”.



CERRÓN A FAVOR

El secretario de Perú Libre se pronunció a favor del proyecto de ley. “Debe admitirse que en el Perú hay una concentración de medios de los ricos, ni siquiera de los periodistas, quienes establecieron una dictadura neoliberal. Una verdadera democracia debe defenderse de esta amenaza. Sus dueños son socios de las corruptas Odebrecht y Graña”



