Flavia Laos tras ver el apasionado beso de Patricio Parodi y Luciana Fuster: “Ella es mi amiga”

La rubia influencer fue consultada sobre la rumoreada relación sentimental entre Patricio Parodi y Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

Flavia Laos se presentó en el programa En Boca de Todos para responder diversas interrogantes sobre su expareja Patricio Parodi, quien ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo Luciana Fuster tras compartir un apasionado beso en La Academia .

La primera pregunta de El Tablero de Emociones fue: “¿Te afectaría que Patricio Parodi inicie una relación sentimental con Luciana Fuster?”, por lo que la influencer respondió muy tranquila que ‘Pato’ tenía todo el derecho de volver a enamorarse.

“La verdad es que con Patricio tuve una historia de amor muy linda, pero ya cerramos ese capítulo. Él tiene derecho a rehacer su vida . No (me importaría que estén juntos), yo ando en otra, enfocada en mí, en mi crecimiento personal”, manifestó Flavia Laos.

Además, la modelo resaltó que la ruptura con Patricio Parodi fue dolorosa para ella al estar más de 3 años juntos. Sin embargo, ahora se siente mejor y más fuerte que nunca. “Hay un tiempo de luto, que ya pasé”, añadió.

Por otro lado, la exintegrante de Esto es Guerra afirmó que está soltera y que, por el momento, no tiene “ganas de volver a enamorarse”. En caso de hacerlo, aseguró que su nueva pareja tendría que ser extranjera. “De ahí nos sigue la prensa, se especulan muchas cosas y ahora quiero paz”, dijo.

No obstante, los conductores del programa de América TV no perdieron la oportunidad para recordarle, nuevamente, sobre el supuesto romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, por lo que le mostraron imágenes del beso que tuvieron como parte de una escena de La Academia.

Tras ver el clip, Flavia Laos solo atinó a decir: “ Luciana es mi amiga, hemos conversado hace unas semanas. Habíamos quedado en juntarnos con las chicas para reunirnos. No nos vemos muy seguido ”.

No obstante, cuando Ricardo Rondón le consultó si le daría la bendición a Luciana para iniciar una relación con Patricio Parodi, Flavia Laos evitó la pregunta y respondió: “Nos vamos a reunir, nos llevamos bien”.

Eso sí, la influencer resaltó la amistad que existe entre Patricio Parodi e Ignacio Baladán, quien salió con Luciana hace un tiempo.

“De hecho, Ignacio y Patricio son mejores amigos. Lu estuvo con Ignacio, yo tengo mis dudas, yo digo que no, por eso me da un poco de pena que se inventen esas cosas. A veces la prensa hace esas historias”, comentó.

FLAVIA LAOS PENSABA CASARSE CON PATRICIO PARODI

Durante su participación en el programa En Boca de Todos, Flavia Laos sorprendió a todos al señalar que estaba entre sus planes llegar al altar con Patricio Parodi.

“ Si, teníamos los planes de casarnos, como toda pareja . Hoy en día, claramente ya no, ahora lo veo lejano”, dijo al programa de América Televisión.

Como se recuerda, ellos terminaron su relación en el mes de julio. Sin embargo, ninguno de los dos revelaron los motivos de su inesperada ruptura tras compartir tres años juntos.

PATRICIO PARODI SOBRE LUCIANA FUSTER: “SOMOS AMIGOS”

Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizaron un apasionado beso como parte del avance de la serie La Academia, que se que emitirá en Esto es Guerra.

Ante los rumores de un posible romance, el capitán de los Guerreros decidió aclarar cuál es la verdadera relación que tiene con su compañera de reality.

“ Somos amigos, grabamos tiktoks... Así como he grabado con Rosángela, grabaré con ella. He grabado con Tefa, con Angie, con Paloma, con todas mis compañeras porque es lo que el público pide, al público le gusta”, detalló para las cámaras de América Espectáculos.

“Siempre que estoy soltero especulan un montón. La semana pasada me vinculaban con Rosángela y ahora me empiezan a vincular con Luciana... No tienen pruebas, lo único que dicen es ‘porque paran juntos’”, sentenció.

