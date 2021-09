Yiddá Eslava se desmaya: ¿Qué enfermedad padece la exintegrante de Combate?

Yiddá Eslava y Julián Zucchi son pareja desde que se conocieron en el programa Combate, en el año 2012. (Foto: Instagram)

Yiddá Eslava es considerada una de las exchicas reality más queridas y recordadas por muchos fanáticos del desaparecido programa de competencia Combate. Sin embargo, grande fue la preocupación de sus seguidores al verla perder el conocimiento en los brazos de su esposo, el argentino Julián Zucchi .

A través de sus redes sociales, la actriz compartió el video de las cámaras de seguridad de su hogar, donde se la ve con un comportamiento errático antes de desmayarse en presencia de su pareja.

Tras ello, se puede observar cómo Julián Zucchi llama a una ambulancia mientras levanta las piernas de Yiddá Eslava a 30°, una técnica de primeros auxilios que sirve para facilitar el retorno de la sangre al corazón.

Ante las preguntas de los internautas sobre su estado de salud, Yiddá Eslava confesó que padece de una afección llamada migraña vestibular . No obstante, la artista nacional señaló que pasaron muchos años para llegar a este diagnóstico.

“Durante muchos años desde niña no supe que tenía, me mareaba mucho en los autos, y no podía girar, ya que me empezaba a sentirme mal…”, señaló en su cuenta oficial de Instagram, donde posee más de 1.7 seguidores.

“Luego de un desmayo decidí llegar a un diagnóstico, después de varios análisis, me enteré de que sufría de migraña vestibular. Llegar a un diagnóstico fue lo más importante, ya que no solo yo, sino que mi familia sabe qué hacer cuando me dan estos episodios”, añadió.

Además de ello, Yiddá Eslava agradeció a Julián Zucchi, pareja y padre de sus dos hijos, por mantener la calma durante sus episodios de migraña vestibular. “Gracias mi amor porque, a pesar de estar un poco nervioso, sabe qué hacer en esta situación”, acotó.

YIDDÁ ESLAVA TAMBIÉN SUFRÍA MAREOS EN COMBATE

Tras hacer pública su enfermedad, Yiddá Eslava señaló que desde muy pequeña sufría mareos al sentarse en los asientos traseros de los autos, por lo que “vomitaba sin razón aparente”.

Pero no solo eso, la exchica reality confesó que los episodios de náuseas también la afectaron cuando formaba parte del reality Combate, el cual dejó de transmitirse en diciembre del 2018.

Sobre esto, la pareja de Julián Zucchi expresó que sentía gran incomodidad al participar del juego Huracán, el cual consistía en dar reiteradas vueltas a los participantes para luego hacerlos caminar sobre una delgada estructura .

“Cuando yo, por ejemplo, estaba en Combate y me metía en ese juego (Huracán) de dar círculos, yo me sentía mal todo el día”, agregó.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando Yiddá Eslava se desmayó durante la boda del mejor amigo de Julián Zucchi, la cual se celebró en Argentina. Para ella, este evento fue tan vergonzoso y preocupante que decidió de una vez por todas entender el por qué de sus constantes mareos.

“Con Julián llegamos a la conclusión de que esto no podía seguir así. Entonces, decidí llegar al diagnóstico, por lo que estoy publicando eso”, expresó.

Sobre esto, Yiddá Eslava invitó a sus fanáticos a realizarse un examen médico si también presentaban los mismos síntomas que ella: mareos constantes al viajar en auto, al estar estresada o al no dormir bien.

“A veces uno siente cosas, pero lo deja ahí, y no. Hay que llegar a un diagnóstico, es la única forma de saber cómo manejar a una situación”, aconsejó.

