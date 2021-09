Elena Iparraguirre denuncia ante la Fiscalía el “asesinato de Abimael Guzmán”

Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre

El pasado sábado 18 de septiembre, Sebastián Chávez Sifuentes, abogado de la condenada por terrorismo Elena Iparraguirre, envió una carta a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. En ella se le informa que ha presentado una denuncia penal. Esta estaría dirigida “contra los que resulten responsables del presunto delito de asesinato” cometido contra su esposo Abimael Guzmán .

La carta adjunta la denuncia hecha por Iparraguirre con fecha 11 de setiembre.

En la misma, el abogado solicita que su patrocinada pueda hacer el reconocimiento del cadáver y que este sea entregado a quien ella haya designado ante la Tercera Fiscalía Provincial del Callao “para darle una sepultura digna conforme a sus creencias”.

Se recuerda que el pasado 15 de setiembre la fiscalía denegó el pedido de la terrorista para que se le entregue el cuerpo de su esposo, cabecilla de Sendero Luminoso. El fiscal Vladimir Farfán Kehuarucho “ponderó el orden público e interés social” en su resolución. Chávez Sifuentes le dijo al diario Trome que en su momento apeló la decisión de la fiscalía. “Eso todavía no está decidido”, dijo.

Por otro lado, la carta también se pronuncia sobre la causa de muerte de Guzmán. Solicita la participación de peritos de parte en las pericias de ley, que “oportunamente designaremos”, dice.

Finalmente, se solicita a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que se presente en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida Iparraguirre. Esto para que la condenada por terrorismo puede pronunciarse personalmente por la denuncia hecha.

SOBRE POR QUÉ PRESENTÓ AYER LA DENUNCIA

El diario Trome le consultó al abogado sobre por qué presentó recién el sábado la denuncia, a esto Chávez Sifuentes respondió: “Hemos tratado de que esa denuncia inicial la pueda ampliar la señora (Iparraguirre) en los términos que ella considera, pero como no es posible que nos haga llegar la denuncia ampliada, la hemos tenido que plantear tal como estuvo escrita”.

Al preguntarle si esta tendría algo que ver con la reciente ley promulgada que posibilita la cremación del senderista o si buscara dilatar el cumplimiento de la misma, este lo negó. Dijo: “No [se busca eso], esa denuncia no tiene nada que ver con el tema de la ley porque la carta [de Iparraguirre] ya estaba proyectada desde el siguiente día de su muerte (...) Si la fiscalía lo crema o no lo crema es [un tema] de la fiscalía y del gobierno que se ha metido en un tema que no le compete”, agregó.

Hasta el momento, el cadáver del genocida terrorista permanece en la Morgue Central del Callao, donde se le practicó la necropsia de ley. Según esta, el Abimael Guzmán falleció de neumonía. También se le desarrollaron otros exámenes antropológicos, de odontología forense, biología y de ADN.

De acuerdo a la ley aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo, que permite la incineración de terroristas fallecidos en prisión, su cuerpo será cremado. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado cuándo y dónde se realizará.

Denuncia penal de Elena Iparraguirre “contra los que resulten responsables del presunto delito de asesinato” en agravio de su esposo, Abimael Guzmán.

LA LEY QUE AUTORIZA LA CREMACIÓN DE LOS RESTOS DE GUZMÁN

El pasado viernes 17 de septiembre, en la edición Extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se promulgó la ley que establece el destino de cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de traición a la patria o de terrorismo en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas, entre ellos los del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que el último sábado 11 de septiembre falleció en la Base Naval del Callao.

La norma, que fue aprobada en el Congreso de la República, recibió, en primera votación, la adhesión de 70 parlamentarios, mientras que otros 32 se manifestaron en contra y 14 se abstuvieron.

Luego, se votó para exonerar al dictamen de una segunda votación reglamentaria, aprobándose dicho pedido con 81 votos a favor, 37 en contra y una abstención.

