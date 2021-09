Gregorio Pérez en Universitario: Habló del plantel, los lesionados y se negó a comentar sobre Ángel Comizzo

Gregorio Pérez dejó Universitario en 2020 debido a la pandemia por COVID-19. Fue considerado de alto riesgo en su momento.

Gregorio Pérez regresó por todo lo alto a Universitario de Deportes. El técnico uruguayo le devolvió al confianza al equipo tras victoria 2-0 frente a San Martín por la jornada 10 de Fase 2 de Liga 1. Esto generó ilusión en el hincha, que espera una remontada en la tabla de posiciones del torneo.

Este miércoles, Gregorio Pérez ofreció conferencia de prensa para contar sus impresiones del equipo y analizar el presente en el campeonato nacional. El ‘profe’ también habló de los lesionados, los juveniles y las opciones a corto plazo. Eso sí, cuando le preguntaron por el trabajo de Ángel Comizzo, se negó a comentar. Todo en la previa del duelo contra Deportivo Municipal (domingo).

SU REGRESO Y EL PRIMER PARTIDO

“Destaco el profesionalismo que tiene este plantel de jugadores que, casi en un 100% conocemos. No nos sorprendió a la hora de llevar a cabo los trabajos desde el día que llegamos al club. Preparar este partido, como los 7 restantes que nos quedan, era una final. Me gustó el equipo, pero hay cosas por mejorar. Cuando se gana, el tiempo corre a favor. Da tranquilidad”.

LA MEJORA Y LOS PUNTOS DÉBILES QUE MEJORÓ

“No voy a opinar sobre lo anterior (trabajo de Ángel Comizzo). Nosotros nos basamos en tratar de trabajar los 90 minutos pensando en el cero, sin dejar de ver el arco rival. Nuestro mensaje fue la zona defensiva, potenciarla. Luego pasamos al ataque. Fuimos un equipo estático, más allá de que llevamos”.

¿SE PUEDE PELEAR POR EL CAMPEONATO?

“La realidad de la tabla y la diferencia de puntos, no depende de nosotros. Somos consciente de que tenemos que ganar. No depende por la ventaja que nos llevan los rivales y por la poca cantidad de partidos que restan. Tenemos la plena confianza de sumar por todos los medios. No podemos quedar fuera de las competiciones internacionales. No voy a crear una falsa expectativa”

LOS LESIONADOS

“En el tema de las lesiones somos muy cuidadosos y tomamos precauciones. Iván Santillán no está en las mejores condiciones para estar en el plantel, necesita más días de recuperación. Hernán Novick pasa por lo mismo. La semana pasada se trató de hacerle una prueba y no fue favorable. Pedimos al área de sanidad que sea cauteloso por la zona donde tiene la molestia. Para este partido no va a estar y no sé qué pasará la otra semana”.

LOS MÁS JÓVENES DEL PLANTEL

“Hay jóvenes que están dentro del plantel. A algunos no los conocemos tan bien, pero los vemos en los entrenamientos. Acá hay un tema: hay que cumplir los 1020 minutos con un jugador de 20 años. Nosotros necesitamos, en estos 7 partidos, contar con gente que hagan un máximo de 65 minutos. Tenemos que buscar las mejores alternativas sin dañar el poderío del equipo y su potencial”

LA ILUSIÓN

“Conozco a Universitario. Siempre nos vamos a ilusionar con los objetivos. Pero no es lo mismo empezar de cero, que llegar cuando faltan pocas fechas. Igual, nos vamos a hacer responsables de la situación. Acá no vamos a abrir el paraguayas. Ilusiones siempre tenemos”.

SEGUIR LEYENDO: