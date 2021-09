Tiago Cantoro tras debut soñado con Universitario: “Mi papá está orgulloso. Quedó afónico por el gol”

Tiago Cantoro contó detalles sobre la reacción de su padre tras su primer gol con Universitario de Deportes.

Sigue los pasos de su padre en el fútbol peruano. Tiago Cantoro, hijo del ‘Toro’, anotó el último lunes su primer gol oficial con Universitario de Deportes. Esto ocurrió en el duelo frente a San Martín por la jornada 10 de Liga 1. Debut soñado para el delantero de 20 años que nació en Argentina, pero con pasaporte peruano. Todavía tiene un largo camino por delante.

Tiago Cantoro solo tenía un minuto en el terreo de juego cuando llegó su gol (89′). Remató cruzado ante rebote del portero de San Martín y celebró con todos sus compañeros. Al final, Universitario de llevó la victoria por 2-0 en el Estadio Alberto Gallardo. En casa, Mauro Cantoro, lo gritó a todo pulmón, y no es para menos.

“Esto recién empieza. Feliz por el gol y mejor aún si sirve para ganar. Cuando pateo, y la pelota choca en la red, se me bajó todo. Fue una felicidad inmensa. Desde que llegué al campo lo único que quería era jugar. Durante el partido tenía ansiedad de querer entrar. (El técnico) me dijo que haga lo que sé y que me encargue de la banda izquierda”, contó Tiago Cantoro en GOLPERÚ.

“Uno desde menores tiene un sueño. Lucha todos los días por ese sueño. Tiene momentos malos y buenos. Yo pasé cosas difíciles con mi familia. Pero siempre mi objetivo fue claro, desde el primer día que me puse la camiseta de menores. No me hubiese imaginar debutar con un gol y triunfo con Universitario. Todo se dio hermoso”, reveló.

Tiago Cantoro tiene pasaporte peruano. Es elegible por Argentina y Perú.

El delantero también habló de la importancia de Gregorio Pérez en su debut. “Desde el primer momento que llegó sentí su confianza. Tuvimos la oportunidad de conversar un rato. Es un lindo ambiente y se vio reflejado. Estoy agradecido con él y mis compañeros”, acotó.

Tiago Cantoro tocó el tema Ángel Comizzo. “En las convocatorias antiguas que estuve: no entrar era feo y triste. Es difícil para un chico de 20 años mantener la cabeza y estar al 100% cuando no te dan la oportunidad. Pero siempre hay recompensa. Siempre me entrené al máximo para cuando me toque, ya se uno o cinco minutos, demostrar y aportar al equipo”, lanzó.

Finalmente, mencionó al gran Mauro Cantoro: “En parte es bueno que me hayan pasado cosas negativas a tan temprana edad. Me sirven de experiencia y aprendizaje. Todo eso hace grande estos momentos. Ahora todo es felicidad en mi familia. Mi papá está orgulloso de mí, quedó afónico por el gol”.

Mauro ‘Toro’ Cantoro brilló con Universitario de Deportes en las temporadas 1998 y 1999, años donde pudo salir campeón nacional del fútbol peruano. En su debut con los ‘Cremas’ anotó un doblete para la victoria 3-0 ante Melgar de Arequipa. Buenos recuerdos que el hincha los valora.

