Pisco en Países Bajos: bares experimentan con la bebida peruana de bandera

Con la finalidad de promocionar el pisco peruano en el extranjero, la Oficina Comercial de Promperú en Países Bajos invitó a los bares más emblemáticos de las ciudades de Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht y La Haya a celebrarlo con cócteles de autor a base de Pisco, la cual estará disponible durante todo el mes setiembre.

De esta manera, en el marco de la primera ‘Semana del Pisco’ en Países Bajos, se sumaron a los tradicionales ‘Pisco Sour’ y ‘Chilcano’, cócteles como el ‘Pisco Disco’, ‘The Crying Llama’ o ‘Pisco Go Go’.

Las acciones de promoción iniciaron con un “Pisco Night” en el reconocido bar “Flying Dutchmen”, en el corazón de la capital neerlandesa. Asimismo, Promperú lanzó el mes del Pisco con un evento exclusivo para prensa e influenciadores neerlandeses en el bar “Rosalia Menagerie”, donde los invitados pudieron gozar de un “pairing” con cócteles de Pisco y “bites” peruanos.

“ESPECIALISTAS DEL PISCO”

En el marco de celebración, se realizó la primera graduación del “Pisco College Goes Online”, un curso online para mixólogos lanzado en el 2020. Cabe mencionar que la pandemia no fue excusa para detener la promoción de nuestro destilado, por lo contrario, fue un momento para ser creativos y adaptarnos a las circunstancias.

El curso online cuenta con 6 módulos que abarcan los temas más importantes de nuestro destilado, como la historia, denominación de origen, tipos y variedades, entre otros. Con esta herramienta, se busca que los mixólogos tengan un conocimiento más profundo del destilado peruano y de sus propiedades.

La primera graduación se llevó a cabo en Ámsterdam, donde, después de una clase maestra, bartenders y mixólogos recibieron los certificados como “Especialistas de Pisco”.

VIAJE A PERÚ

Además de disfrutar cócteles a base de Pisco, los neerlandeses tienen la oportunidad de ganar dos boletos de avión ida y vuelta a Lima, gracias a una colaboración entre Promperú y Air Europa.

No hay duda que a través de la gastronomía peruana y del Pisco, se despierta el interés del consumidor por conocer nuestro país.

La Oficina Comercial de Promperú en la ciudad de Rotterdam busca continuar con la creación de actividades 360°, que promuevan los productos peruanos de exportación y el destino Perú entre los potenciales turistas neerlandeses.

CONOCE LOS TIPOS DE UVAS Y PISCOS

Uvas aromáticas

Son las uvas de la variedad Quebranta, Negra Criolla, Mollar y Uvina.

Quebranta

Cepa con el cual se produce el famoso “Pisco Puro de Ica”. Al no ser aromática aporta aromas tenues pero elegantes, algo difíciles de apreciar en la nariz, pero en la boca alcanza su máximo esplendor. La mayor cualidad esta uva es generar piscos de alto grado alcohólico que son los más utilizados por los bartenders para preparar el emblemático pisco sour.

Negra Criolla

Conocida también como negra corriente, es una uva no aromática de los valles de Moquegua y Tacna. Permite elaborar un pisco muy agradable y estructurado en boca con muy buena persistencia. En nariz, evocan ligerísimos aromas a verde y pasto recién cortado.

Mollar

Se produce en menor cantidad en comparación a los otros tipos de uva y, por lo general, se le cultiva en los sembríos de la uva quebranta.

Uvina

Cepa emblemática del valle de Lunahuana, que se utiliza para la producción de pisco desde hace más de 70 años. La Uvina tiene una baya pequeña de tonos azules y negros, forma un racimo grande y muy copioso. Su origen se desconoce, pero se ha adaptado perfectamente a las condiciones del suelo y clima de los valles de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, en la provincia de Cañete, región Lima.

Uvas aromáticas

Moscatel

Conocida entre las uvas aromáticas como la que aporta el pisco más exquisito. Debido a su escaso rendimiento, se cultiva poco. Su hollejo o piel posee tonos rojos, azulados y lacres, tiene una baya redonda y racimos no muy abundantes.

Italia

Conocida como la más popular de las uvas aromáticas, esta cepa se cultiva en todas las regiones productoras del Perú. De gran producción y de racimos abundantes, la baya tiene forma ovalada. Es una de las pocas uvas en el mundo que se utiliza tanto para producir vinos y piscos, como también para consumo en mesa.

Torontel

Esta cepa pertenece a la familia de los Moscatos. Tiene color verde pálido. Ofrece aromas amoscatelados, similares a los de la uva Italia, pero de mayor finura. Los piscos que se generan con esta uva son elegantes, de aromas delicados y bien estructurados.

Albilla

Esta uva es bastante similar a la Albán española, de racimos bien grandes y de forma cónica, pueden llegar a pesar hasta 2 kilos. Las bayas son redondas, translucidas, de tamaño mediano, de tonalidad entre el verde claro y el amarillo. Esta cepa produce un pisco con estructura en boca, aterciopelado y de aromas frescos con gusto muy delicado. Tiene menos perfume que las otras aromáticas, pero combinada con otras variedades redondea el pisco, pasando con una extraordinaria suavidad.

Tipos de Pisco

Los tipos de pisco son: puro, mosto verde y acholado.

Pisco puro

Se obtiene exclusivamente de una sola variedad de uva pisquera.

Pisco mosto verde

Se genera con la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras con fermentación interrumpida.

Pisco acholado

Es el pisco obtenido de la mezcla de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; y piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.

