Paloma Fiuza y Tepha Loza expresan su emoción tras ser vacunadas contra la COVID-19

Paloma Fiuza y Tepha Loza, quienes se han vuelto inseparables, mostraron a través de sus historias de Instagram que ya están vacunadas contra la COVID-19. Las jóvenes se lucieron muy emocionadas y con gran expectativa.

A través de un video, las modelos se dejaron ver en la cola. Cabe indicar que la brasileña recibió su segunda dosis, mientras Tepha recibió la primera.

“Estoy feliz, se me hizo difícil por algunos motivos, pero las dos decidimos ir juntas. Gracias a Dios no me ha chocado mucho”, señaló Tepha, quien aclató que se siente más aliviada.

“Ya me siento más protegida, más tranquila por mí y mi familia” , acotó.

Cabe señalar que Loza se ha vuelto inseparable de la integrante de Esto es Guerra, por lo que solo tuvo palabras de halagos hacia ella.

“Yo la adoro con mi alma, siento mucha admiración por ella, siempre se lo digo. Es una mujer A1, una mujer luchadora, todo eso es admirable. Yo la adoro con todo mi corazón”, indicó la joven sobre Paloma Fiuza.

Paloma Fiuza y Tepha Loza se hicieron grandes amigas tras conocerse en Esto es Guerra. Ambos no dudan en publicar constantes historias de Instagram, donde revelas lo bien que se llevan.

MARIO HART PIDE DISCULPAS A ELÍAS MONTALVO Y REGRESA A ESTO ES GUERRA

Hace unas semanas, Mario Hart y Elías Montalvo fueron retirados de Esto es Guerra por agredirse y llegar a las manos. Todo empezó cuando el tiktoker le dio un pastelazo en la cara con gran fuerza, a lo que el automovilista de inmediato reaccionó y lo golpeó. Después de ello, se ve cómo el esposo de Korina Rivadeneira se va hacia él para enfrentarlo.

Esta acción le valió para que sean retirados de Esto es Guerra. Sin embargo, muchos días después, los guerreros reaparecieron en el programa y tras pedirse disculpas, todo quedó olvidado.

El primero que habló fue Mario Hart, quien no dudó en pedirle disculpas a Elías por su actitud. “Me gustaría empezar aceptando que soy consciente que cometí un terrible error, en frio pude ver las imágenes y sentí una vergüenza enorme por ese día. Una acción tiene una reacción y nada puede justificar mi reacción. No fue la mejor pero quiero aclarar que mi intención jamás fue hacerle daño a Elías”, indicó.

“He tenido la oportunidad de hablar con él y ya le ofrecí las disculpas a Elías, lo hago públicamente, a ustedes (conductores y producción) también les pido disculpas y al público”, acotó.

ELÍAS MONTALVO ACEPTA LAS DISCULPAS DE MARIO HART

Tras culminar el discurso de Mario Hart, continuó Elías Montalvo, quien inició aceptando las disculpas de su compañero.

“Antes de empezar acepto las disculpas de Mario, mi intención no es lastimar a nadie. Si él se sintió ofendido y lastimado por mí, le pido las disculpas del caso , al público, a los conductores, a mis compañeros y público en general”, señaló.

