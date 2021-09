‘Flor de Huaraz’ se divorcia del ‘Gringo Karl’ y presenta a su pareja 32 años menor que ella

La nueva pareja de 'Flor de Huaraz' tiene tan solo 26 años.

La cantante Katy Poterlla, más conocida como ‘Flor de Huaraz’, enfrentó cara a cara a Carl Enslin, apodado como el ‘Gringo Carl’, en el programa de entretenimiento Andrea . Todo esto en compañía de su nueva pareja, Junior Marcano, un joven venezolano 32 años menor que ella.

Tras una fuerte discusión con el ‘Gringo Karl’, en donde ambos hablaron sobre el escandaloso final de su romance, ‘Flor de Huaraz’ y el extranjero firmaron, finalmente, los papeles de divorcio.

De esta manera, la popular expareja daba por terminada una de las relaciones más pintorescas del mundo del espectáculo, la cual duró casi 10 años. Sin embargo, ‘Flor de Huaraz’ no perdió el tiempo e hizo pública su relación con Junior Marcano, de 26 años .

“Yo soy feliz con él y él es feliz a mi lado. Si a él le gusta estar conmigo, bienvenido. Para mí no hay ningún problema”, sostuvo la artista para sorpresa de los televidentes y de la misma Andrea Llosa.

Aunque la presentadora de televisión cuestionó su romance debido a la diferencia de edad, Andrea Llosa terminó por apoyar la relación y hasta les dio la respectiva ‘bendición’.

“Está bien, 32 años menor, cada quien elige al hombre que quiere y cada quien es feliz con quien le dé la gana”, expresó.

¿Por qué se divorciaron ‘Flor de Huaraz’ y el ‘Gringo Karl’?

Según contó ‘Flor de Huaraz’ en el programa de Andrea Llosa, el sudafricano ‘Gringo Karl’ quiso divorciarse de ella porque no podía darle un hijo. Además, por el extranjero le había sido infiel durante la relación amorosa .

“Para él el hijo es indispensable. Yo me sentí fatal, humillada, no podía salir de mi casa porque yo pensé que había cometido algo mal, me tomó mucho tiempo para recuperarme... Era una cosa terrible”, expresó afectada.

“Intenté ser mamá, me encontraron miomas, tuve operación a mi útero, pero quedé imposibilitada para ser mamá . Él se fue con otra”, agregó.

Por su parte, el ‘Gringo Karl’ respondió que el motivo de la ruptura fue porque él sentía que estaba “desperdiciando su vida” al lado de ‘Flor de Huaraz’.

SEGUIR LEYENDO: