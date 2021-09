Esto es Guerra: conductores niegan desplante a producción de Guerreros 2021: “El peruano es agradecido”

Conductores de Esto es Guerra responde a productora de Guerreros 2021. (Foto: Instagram)

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel iniciaron el programa de Esto es Guerra hablando de las afirmaciones de la conductora de Guerreros 2021, Rosa María Noguerón. Como se recuerda, la mexicana señaló que los integrantes del espacio de América TV despreciaron su comida típica y la mesa de dulces que se les habían preparado.

Eso no fue todo, pues también indicó que rechazaron los kamper que tenían para ellos y no quisieron maquillarse con sus estilistas.

Gian Piero fue el primero que pidió la palabra y aclaró que los peruanos son muy agradecidos, por lo que le sorprende que la productora se haya referido así.

“Si hay algo que caracteriza al peruano es que es amable y agradecido. Según mi experiencia, el equipo mexicano fue muy cariñoso, un amor todos. Desde acá les envío un fuerte abrazo, una maravilla. Sobre el tema de las instalaciones, el que me conoce sabe que yo ni pido mi camerino, me gusta andar por todas partes y nunca me enteré que había una mesa de dulces. No nos comunicaron nada” , señaló el conductor bastante consternado. Asimismo, aclaró que en Esto es Guerra, él también tiene camerino pero no lo usa porque ni se maquilla.

Por su parte, Johanna San Miguel se mostró más afectada y preguntó por qué están diciendo eso. “¿Qué les hemos hecho? Dicen que yo no me he querido maquillar, no entiendo por qué están diciendo eso de nosotros que hemos ido con la buena onda . Lo único que hemos hecho es hablar de los juegos, si les molesta que pongamos en evidencia eso, es otra cosa de las que podamos conversar”, explicó.

“De verdad, qué pena me da escuchar eso”, acotó. “Yo no logro entender, y esa es nuestra verdad, nos duele muchísimo como peruano que digas eso. Hemos estado conversando juntos en una mesa”, agregaron los conductores.

San Miguel, incluso se animó a dar nombres de las personas que la maquillaron, Paloma Fiuza hizo lo propio, destacando que hicieron gran amistad con las maquilladoras.

Díaz recalcó que nunca se enteraron que había mesa de dulces. Mientras que Johanna San Miguel opinó que estas acusaciones pueden ser simples pretextos para no venir a Perú para volver a competir.

¿Qué dijo la productora de Guerreros 2021 sobre Esto es Guerra?

La productora de Guerreros 2021 aseguró que se sintió despreciada por los integrantes de Esto es Guerra, pues le prepararon una mesa de duces mexicanos y comida típica, pero ”no quisieron llegar”,

Incluso, contó que al saber de la llegada de los guerreros de Perú, no dudó en pedir kampers especiales. “Tú sabes que este foro es muy pequeño y los camerinos son muy sacrificados, ni siquiera hay baños, pero para ellos trajimos kampers como los que se usan en las telenovelas, en donde pudo estar una Angelina Jolie”, remarcó.

También se refirió a Johanna San Miguel, de quien dijo que rechazó las atenciones de la producción. “Trajimos dos kampers de cuatro camerinos para que estén cómodos, tuvieron sus propios baños, tuvimos un llamado de maquillaje y peinado especial para ellos y el primer día no se quisieron maquillar, ni siquiera la conductora. Nosotros quisimos dar las mejores atenciones, los trajimos al mejor hotel que pudimos y pensamos que se habían ido contentos, pero oh sorpresa”, concluyó.

