Flavia Laos confirma que terminó su relación con Patricio Parodi: “Estoy sanándome poco a poco”

Flavia Laos confirmó que ya no es pareja de Patrico Parodi. (Foto: Instagram)

Flavia Laos fue abordada por un reportero del programa Amor y Fuego en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras llegar a Lima - Perú. Aquí fue consultada sobre su relación con Patricio Parodi, a quien se le ha involucrado con la modelo Luciana Fuster.

Ante ello la cantante y actriz no dudó en confirmar que su relación con el integrante de Esto es Guerra llegó a su fin. Asimismo prefirió no hablar de terceros, pues asegura que está enfocada en su vida.

“Si, claro (ya terminamos). Estamos solteros, confirmadísimo, cada uno por su lado, yo le deseo lo mejor. Y sobre Rosángela (quien es una de las primera que habló de la ruptura) o sea lo que este pasando, la verdad es que no quiero comentar al respecto porque no me incumbe. Estoy haciendo mi vida me ven feliz y estoy tranquila”, indicó la talentosa joven.

Respecto a cómo es su relación con su hoy expareja, la joven indicó que muy buena, pues hay un gran cariño de por medio.

“Nos llevamos bien, somos muy buenos amigos. Hay cariño y siempre le voy a desesar lo mejor, por todo lo que vivimos, hay respeto”, acotó la cantante.

Flavia Laos y su opnión sobre Luciana Fuster

Flavia Laos fue bastante clara al indicar que está pendiente de hacer su vida y deja que Patricio Parodi haga la suya, por lo que fue esquiva al hablar de Luciana Fuster.

“¿Sobre una posible relación entre Patricio y Luciana? No puedo opinar nada, cada uno tienes derecho a hacer su vida, es lo único que te puedo decir, yo hago mi vida él la suya”, acotó.

Flavia Laos y Patricio Parodi iniciaron su relación hace 3 años. (Foto: Instagram)

Flavia Laos confesó que está sanando heridas

Consultada por si está en busca del amor ahora que está soltera, Flavia Laos fue firme al aclarar que no es así.

“No, yo estoy sanándome poco a poco, encontrándome a mi misma, encontrando lo que realmente quiero para mi vida. Estoy creciendo” , resaltó.

La joven continúa desarrollando su carrera como cantante. Es por ello que anunció que se viene un videoclip con Wisin y Farruko. “Se vienen muchas más cosas”, señaló muy entusiamada a Amor y Fuego.

Cabe indicar que los rumores sobre la ruptura entre Flavia y Patricio se iniciaron hace un tiempo. Incluso, ya se especulaba un acercamiento entre el guerrero y la modelo Luciana Fuster.

La noticia de la ruptura se hizo más fuertecuando la pareja dejó de subir sus fotos en las redes sociales, tal como estaba acostumbrada desde que inició su relación, hace 3 años. Incluso eliminaron imágenes donde se les veía juntos.

Cabe señalar que no es la primera vez que las figuras de TV se distancia, sin embargo, esta vez se le pudo ver a Flavia Laos bastante segura de su decisión.

