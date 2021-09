Defensor de pueblo pide al Ejecutivo que resuelva qué hacer con los restos Abimael Guzmán

Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, tembién criticó el papel del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. |Fuente: Agencia Andina

El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, solicitó al Poder Ejecutivo que emita un decreto supremo para que se regule la entrega de los restos humanos de personas como Abimael Guzmán, que por sus actos cometidos en vida suponen una amenaza a la seguridad nacional.

“El país necesita saber que tiene un gobierno. Aquí hay que dar una respuesta política. Es el gobierno el que tiene que hacerse cargo”, dijo en una entrevista a RPP.

Walter Gutiérrez sugirió que el presidente del Consejo de Ministro, Guido Bellido, le lleve al presidente Pedro Castillo un decreto supremo en el que se regule qué se debe hacer con los cuerpo de personas como la Abimael Guzmán para evitar que haya grupos que conviertan su tumba en un lugar de peregrinación y donde se haga apología al terrorismo.

“Con eso estarían cumpliendo el mandato constitucional del combate contra el terrorismo”, sostuvo.

Walter Gutiérrez además cuestionó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien la mañana de este martes señaló que el Gobierno respeta la independencia del Ministerio Público y lo que finalmente esta institución decida.

“Es el Ejecutivo quien tiene que hacerse cargo. Estas son las cosas de Estado, estas son las cosas en las que se demuestra que tenemos un Gobierno y que tenemos un presidente de Consejo de Ministros. Yo no sé si esto es un problema de falta de capacidades, de falta de decisión o voluntad política o de ambas cosas”, dijo.

Un día antes, la Defensoría del Pueblo emitió este comunicado en el que también pedían que el Ejecutivo debía “emitir un decreto supremo que regularice la entrega de restos humanos que puedan afectar la seguridad nacional”.

#Pronunciamiento Defensoría del Pueblo: Ejecutivo debe emitir decreto supremo que regularice la entrega de restos humanos que puedan afectar la seguridad nacional 👉🏾 https://t.co/J2S2afDtxQ pic.twitter.com/UR5ZgUIdPG — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) September 13, 2021

Critica a Guido Bellido

En otro momento, Walter Gutiérrez criticó al premier Guido Bellido y consideró que “está descalificado para el cargo” .

“Tenemos un presidente de Consejo de Ministros que está descalificado para el cargo. Anda con titubeos, escamoteando la situación y a media voz respecto a un mandato que es su obligación. El combate contra el terrorismo es una obligación de todo el Estado empezando por el Ejecutivo. No vemos esa muestra decida, franca y abierta de parte de este Gabinete”, manifestó.

Además, dijo que el combate contra el terrorismo no ha terminado ya que aún “hay un combate en el lado político que se tiene que ganar”. “Ese combate lo tiene que ganar los líderes políticos y tienen que demostrar que la silla del presidente del Consejo de Ministros está ocupada por una persona (y no por alguien) que está ocupado a su defensa respecto a si cree o no cree en la igualdad o si es o no homófobo y misógino”, dijo y añadió que si el Gobierno tiene dudas debe convocar al Consejo de Estado para que oiga la opinión de los demás.

Pide que se revalúe al gabinete

Por otro lado, el defensor del pueblo señaló que hace unos días envió una comunicación al presidente en la que le solicitaban una respuesta a su pedido de reevaluación del gabinete ya que consideraban que este está integrado por ministros que “exceden o contraponen principios y estándares que están en la Constitución”.

“Yo espero que el presidente me responda y si no lo hace tendremos que demandarlo ante el Tribunal Constitucional por un menoscabo de las competencias de la Defensoría del Pueblo”, sostuvo.

Finalmente dijo que le preocupa el futuro de las instituciones del Estado donde se están haciendo cambios de funcionarios. “Necesitamos gente con formación, experiencia y que tenga objetivamente logros”, manifestó.

