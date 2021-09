Rodrígo González: “Gisela Valcárcel, de Reinas del Show, está más preocupada en el minuto a mi minuto que en el respeto a la familia”

Rodrigo González arremete contra Gisela Valcárcel por bromear a Milena Zárate con un hombre que tiene pareja e hijo. (Foto: Instagram)

Rodrigo González expresó su mortificación al referirse sobre Gisela Valcárcel y su comportamiento este último sábado en Reinas del Show 2, donde intentó poner en aprietos al bailarín de Milena Zárate, Oreykel Hidalgo, pidiendo que defina a la colombiana mientras pedía que pongan una música romántica de fondo.

El joven resaltó que la consideraba una mujer completa, haciendo que la conductora continuará el juego. Lo que el conductor de Amor y Fuego criticó es que la animadora no respetara que el bailarín tenía pareja y un hijo de un año.

“A ella no le importa, ella está más preocupada en el contenido, que suba el minuto a mi minuto, y ver en qué momento se arma algo y qué momento hacer creer que hay posibilidad de que puedan tener un romance en el futuro. ¿Y la famila? ¿y el respeto a la familia?” , preguntó el animador.

“Él ya no sabía como salir salir de la situación”, acotó el animador, quien fue respaldado por Gigi Mitre.

“ Con todo cariño, ya hasta por solidaridad de género, si uno se planta ahí y te deja claro que es casado, que tiene un hijo, que ama a su mujer y a pesar de eso insisten e insisten en bromear con él , en querer armar una relación o un supuesto romance que no hay pero ni aunque lo volteen...”, señaló la conductora bastante consternada, señalan do que Gisela debió detenerse. “Hay que saber con quién hacer la broma, con quién entrar al juego”, acotó.

“A nosotros nos encanta que Gisela juegue, nos da contenido, pero esta vez sí me pareció hasta un poco faltoso, con todo respeto, para la esposa del coreógrafo. Él estaba superincómodo”, acotó.

Rodrigo González y Gigi Mite anunciar a Sheyla Rojas como invitada especial este martes 14 de septiembre esto por motivo del primer aniversario de Amor y Fuego.

Milena Zárate se enfrenta a bailarín de Reinas del Show 2

El bailarín de Milena Zárate sorprendió a la producción tras contar en vivo que la colombiana es una mujer muy exigente y ensaya mucho su baile, sin embargo, eso ocasiona que el joven no tenga tiempo para su familia.

“¿Cómo te parece que me entero en vivo que mi bailarín no me aguanta? Él sabe que soy bastante absorbente con mi trabajo, sé que lo presiono más de lo normal para exigirme, él es un profesional y me ayuda un montón. Voy a darle unas horitas para que vea a su familia”, indicó Milena.

“Me descuadró un poco porque no entendía a que se refería, igual nosotros tenemos confianza para decirnos las cosas y hemos estado bastante tensionados durante la semana. A él también no le fue bien la semana pasada y lo veníamos arrastrando ambos”, señaló la colombiana.

Milena Zárate y Oreykel Hidalgo bailan cada sábado en Reinas del Show 2. (Foto: Instagram)

Rodrigo González llama “maleducado y Zar de la prepotencia” a locutor de Guerreros 2021

Aunque ha tenido fuertes críticas contra los integrantes de Esto es Guerra por su derrota ante Guerreros 2021, Rodrigo González no tuvo reparo en sacar cara por el equipo peruano tras el comportamiento del locutor del programa mexicano, Carlos Alberto Aguilar, más conocido como El Zar.

Como se recuerda, la voz en off del espacio de Televisa se puso boca a boca con Johanna San Miguel y tuvo comentarios groseros hacia Patricio Parodi en plena competencia.

Y aunque el comentarista brindó una entrevista al programa Amor y Fuego, donde despotricó contra Johanna San Miguel y Facundo González, el conductor de Willax resaltó que a su parecer, el locutor es un prepotente y maleducado.

“Maleducado, los mexicanos pedían disculpas a nombre de él. En este caso, aquí yo lo que creo es que el que está mal es el Zar, no ellos (Esto es Guerra). Le faltó el respeto a Patricio. Es el Zar de la ordinariez y de la prepotencia”, indicó el conductor de TV.

